Uostamiestyje siaučia vagys: nuostoliai – ir dieną, ir naktį

Buvo maždaug pirma valanda antradienio nakties, kai policijos budėtojams pranešta apie asmenį, bandžiusį pavogti motociklą.
Tai atsitiko Pietinėje gatvėje. Žmonės pamatė girtą vyrą, bandantį stumti svetimą motociklą.
Policininkai neužtruko ir sulaikė šį asmenį.
Paaiškėjo, kad motociklą „Mash 125“ bandė pavogti 33 metų užsienietis. Pareigūnai jį sulaikė ir uždarė į areštinę. Savininkas motociklą vertina 1,3 tūkst. eurų.
Klaipėdoje šis vyras su policija reikalų dar neturėjo, ar jis buvo nusikaltęs savo tėvynėje, nežinia.
Ar jaunas vyras dėl girtumo pasikėsino pavogti svetimą daiktą, ar jis taip būtų pasielgęs ir būdamas blaivus, nesvarbu, girtumas šiuo atveju bus vertinamas kaip sunkinanti jo nusikaltimą aplinkybė.
Pirmadienį iš ryto į Šilutės plente esantį garažų masyvą atėjęs vyras rado apvogtą savo automobilį.
Mašina buvo laikoma ne garaže, o prie jo. Galbūt vagis pamatė pro langą, kad laikomi brangūs darbo įrankiai. Iš automobilio „Volkswagen“ dingo statybose naudojami darbo įrankiai. Nukentėjusysis pranešė patyręs 1 078 eurų nuostolį.
Apie dar vieną vagystę pirmadienio naktį pranešė taksi vairuojantis vyras. Po vidurnakčio jis savo automobilyje pasigedo rankinės. Joje buvo taksisto asmens dokumentai, banko mokėjimo kortelė ir apie 700 eurų.
Vairuotojas pasigedo savo daiktų, kai mašinoje nebuvo klientų, bet jis įtaria, kas galėjo jį apvogti, ir savo įtarimais pasidalijo su pareigūnais. Yra vilčių, kad vagis bus pagautas.
