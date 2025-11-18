VSAT pareigūnai sulaikė iš JK išsiųstą vyrą, vengusį Lietuvoje atlikti bausmę

„Šeštadienio popietę Palangos oro uoste nusileidus lėktuvui iš Londono, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai tikrino iš Jungtinės Karalystės parvykusių keleivių dokumentus. Vieną jų, 31-erių Lietuvos pilietį, britai deportavo už vietos įstatymų pažeidimus“, – rašoma VSAT pranešime.
Tikrindami šio vyro duomenis pasieniečiai nustatė, kad jo paiešką dar 2021-ųjų liepą paskelbė Klaipėdos policija. Už nusikalstamą veiką jis buvo nuteistas, tačiau paskirtos bausmės neatliko ir išvyko į užsienį.
VSAT duomenimis, Lietuvoje konkrečios gyvenamosios vietos vyras nėra deklaravęs, yra įtrauktas į jos neturinčių asmenų apskaitą.
Pasieniečiai ieškomąjį sulaikė ir netrukus perdavė į oro uostą atvykusiems paieškos iniciatoriams.
Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 739 asmenis, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Dauguma sulaikytųjų – 643 – buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 39, Jungtinės Karalystės – 13, Baltarusijos – 10, Latvijos – 9, Airijos ir Moldovos – po 4, Švedijos – 3, Izraelio, Tadžikistano, Ukrainos ir Uzbekistano – po 2 asmenis, likę 6 buvo dar šešių skirtingų valstybių piliečiai.
Tarp 767 pernai sulaikytų ieškomų asmenų, VSAT duomenimis, taip pat dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
