Žolininkė: tai – afera

Fabrikėlis – Bulgarijoje
A. Karaliūnaitė itin jaudinasi dėl incidento, nes piktavaliai teršia jos vardą.
„Nebūčiau net sužinojusi, jei nebūtų paskambinęs vienas įpykęs pilietis. Žmogus prisipirko neaiškių piliulių patikėjęs reklama, kad tai aš esą jas sukūriau. Kur tai matyta. Aš negaminu jokių piliulių“, – stebėjosi moteris.
A. Karaliūnaitės bičiuliai internete užfiksavo platinamus reklaminius vaizdo įrašus ir teksto reklamas, kuriose esą pati žolininkė pasakojo apie preparatų naudą sveikatai.
„Visas fabrikas Bulgarijoje įkurtas. Įsivaizduokite, kokio dydžio tai yra industrija. Kai kreipiausi į fabriką, manęs atsiprašė. Bet po kurio laiko pasiūlė ir man pagaminti piliulių. Jie gamina visiems, kas tik nori. Ir bet ką“, – šiurpo moteris.
Moterį labiausiai pribloškė tai, kad niekas nežino, kokios sudėties piliules fabrikėlis gamina.
Kreipėsi į policiją
Žolininkė atkreipė dėmesį, kad sukčiai pardavimų imasi taip, it kai kas vadovautųsi tam tikrais algoritmais.
„Veikiama atskiruose regionuose. Buvo pasirodę Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Aplink Pasvalį niekas piliulių nepardavinėjo“, – teigė moteris, priminusi, kad jos gyvenamo regiono žmonės veikiausiai žino jos produkciją.
A. Karaliūnaitė išsiaiškino, kad reklaminės sukčių kampanijos startavo dar pernai rugsėjį.
Moteris pranešimus siuntė Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, policijai, tačiau nieko nepešė.
„Policija atsisakė tirti šį reikalą. Esą jie nemato, kad būtų padaryta finansinė žala. Kam čia rūpi, kad daroma žala mano vardui? Aš virš 30 metų dirbau vardan savo vardo. Stengiausi, jog žmonės suprastų, kad mano produktai yra patikimi ir tai, kas siejama su A. Karaliūnaitės vardu, yra patikrinta ir patikima. O sukčiai per dieną tą vardą gali sugriauti“, – kalbėjo moteris.
Žolininkė pripažino – neturi lėšų advokatui, kad teisininkai imtųsi sukčių persekiojimo.
„Aš – per mažas žmogus. O ten – visas biznis. Visada visi yra stipriojo pusėje. Tai mes visi dabar labai gerai matome“, – tvirtino moteris, veikiausiai vesdama analogiją dėl JAV ir Rusijos derybų dėl Ukrainos.
A. Karaliūnaitė mano, kad kažkas tikrai pelnosi jos vardu ir kraunasi turtus.
„O man – vien žala. Tokie veikėjai gali samdytis advokatus, reklamas gamintis. Pas mus net elementarūs įstatymai Lietuvoje neveikia. Reklaminiuose įrašuose naudotas ir mano atvaizdas be mano sutikimo. Iškirpti įrašai iš autorinių televizijų laidų. O informacija visuomenei pateikiama melaginga. Ir visa tai nieko nejaudina“, – stebėjosi moteris.
Adelės vardą patentavo
Sukčių įrašuose akiplėšiškai aiškinama, esą A. Karaliūnaitė penkerius metus dirbo su mokslininkų komanda ir išrado kažkokius vaistus.
„Gali būti, kad dirbtinio intelekto pagalba sukurti įrašai. Aš net lietuviškai kalbu ten ir aiškinu apie vaistus vaizdo įrašuose. Bet baisiausia, kad nieko negali padaryti“, – kalbėjo moteris.
A. Karaliūnaitė savo veiklą yra registravusi, moka mokesčius, net patentavo savo vardą.
„Aš vardą patentavau. Net žinoma dainininkė Adelė turėtų manęs atsiklausti prieš atvykdama į Lietuvą koncertui. O kaip, juk Adelė viena patentuota Lietuvoje“, – juokavo A. Karaliūnaitė.
Niekas niekam nerūpi. Pasaulis eina velniop.
Ji teigė ir tai, kad teko susidurti su itin įžūliais sukčiais.
„Jie net grasino man kompromatu. Esą paskelbs mano nuogos nuotraukas. Neišsigandau. Tokiais dalykais nepagąsdinsi manęs. Man – viskas gerai. Tik blogai, kad jie apgaudinėja žmones“, – kalbėjo moteris.
Pati paskambino aferistams
Savo vardu registruotu ir viešai skelbiamu mobiliojo ryšio telefonu sukčiams A. Karaliūnaitė negalėjo paskambinti.
„Iš anksto jau buvau užblokuota. Tada paskambinau draugės telefonu. Atsiliepė moteris, prekybos agentė. Labai man jau pažįstamas pasirodė tas balsas. Ilgai ji su manimi kalbėjo. Pasisakiau, esą norėčiau įsigyti jų vaistų, klausinėjau, kuo jie tokie stebuklingi?“ – prisiminė moteris.
A. Karaliūnaitę nustebino tai, jog sukčiai akiplėšiškai teigė, kad jų vaistažolių preparatai tikrai gydo.
„Pas mus juk negalima kalbėti, kad vaistažolės gydo. Man buvo atsakyta, kad vaistai registruoti, pagaminti dirbant su mokslininkais. Paklausiau, ar tiesa, kad kažkokį kiekį jie duoda nemokamai. Moteriškė atsakė, kad buvo tokia akcija. Tada klausiau, kiek kainuoja antroji pakuotė. Atsakė, kad kaina – 146 eurai“, – moteris net nustėro, išgirdusi sukčių įkainius.
Žolininkė toliau tęsė pokalbį su apgavike ir tiesiai šviesiai nusistebėjo produkto kaina.
„Pasakiau, kiek man žinoma, tokiomis kainomis A. Karaliūnaitė neprekiauja jokiais produktais“, – pasakojo moteris.
Tolesnė pokalbio eiga pribloškė jau ne žolininkę, o kitame ryšio gale buvusią konsultantę.
„Paklausiau, gal bus nemokamas užsakymas man, nes aš ir esu ta pati Adelė Karaliūnaitė. Moteriškė tik nutilo. Paklausiau jos, kiek ji uždirba iš sukčių? Matyt, sėdi namuose, ragelį tik kilnoja ir naudojasi mano vardu. Klausiau tos moters, ar ji nebijo, kad jos artimieji susirgę prisipirks tokio šlamšto? Kas tada bus atsakingas?“ – pokalbį perpasakojo A. Karaliūnaitė.
Ji prisipažino, kad apie aferistų tinklą sužinojo tik tada, kai vienos moters sunkiai sergantis vyras nusipirko net dvi sukčių platinamas preparatų pakuotes.
„Ir jam pasidarė labai blogai. Moteris paskambino man ir iškoneveikė, kad aš kažkokį šlamštą pardavinėju. Paprašiau, kad ji man atsiųstų preparato nuotraukas. Patikinau ją, kad po gaisro mano internetinė parduotuvė taip ir neatidaryta vis dar. Tad jei ji pirko internetu, tai tikrai ne iš manęs“, – tikino žolininkė.
Sąskaita – Honkonge
Žolininkė atkreipė dėmesį, kad sukčiai savo produkcijos reklamas siunčia tik vyresnio amžiaus žmonėms.
„Jei jauni tokios reklamos negauna, ar nebus tik kažkoks priėjimas prie asmens duomenų? Jiems gali paskambinti tik vieną kartą ir užsisakyti vaistus. Antrą kartą tuo pačiu numeriu jau neprisiskambinsi. Jie neprašo pavedimo. Matyt, kad neliktų pėdsakų apie jų banko sąskaitą“, – kalbėjo A. Karaliūnaitė.
Viena aplinkybė tikrai kelia klausimų.
„Pirkėjas moka kurjeriui, kai atvežama prekė. Ne visos kurjerių kompanijos su jais dirba. Vadinasi, policija galėtų išsiaiškinti, kas užsako tokias paslaugas. Ne privatus žmogus turėtų tokio tyrimo imtis“, – pastebėjo A. Karaliūnaitė.
Tiesa, policijos vizito žolininkė vis dėlto sulaukė.
„Buvo atvažiavę, jau buvau pradėjusi rinkti visą medžiagą apie sukčius. Paaiškėjo tik tiek, kad sukčių banko sąskaita – Honkonge. Jie jau pakeitė trečią kurjerių tarnybą, bet tai ne tos Lietuvoje gerai žinomos kompanijos, o kažkokie nelegalai. Kodėl mokesčių inspekcijai tai nekliūva?“ – stebėjosi moteris.
Kadangi policija žolininkei atsakė, kad atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, nes esą nemato nusikaltimo sudėties, A. Karaliūnaitę palaikantys lietuviai socialiniame tinkle pasiūlė tų nelegalių vaistinių preparatų užsakyti tiesiai į rajoninius policijos komisariatus.
„Gal tada pradės tirti? Tai – ne juokas. Tokia veikla kelia riziką žmonių sveikatai. Jei gyventojai pastebėtų vaizdo įrašus su mano atvaizdu internete, feisbuke, apie tai reikia pranešti kompanijai „Meta“. Niekas niekam nerūpi. Pasaulis eina velniop“, – reziumavo moteris.
A. Karaliūnaitė nuoširdžiai apgailestavo, kad sukčiai iki šiol veikia nevaržomi.
„Man ne visada žmonės praneša. Pasako tik tie, kurie patikimi, arba tie, kurie nori mane išplūsti. Baisiausia, kad žmonės perka neva vaistą. Nesigydo, geria kažkokias nesąmones ir dar labiau praranda sveikatą. O sukčiai visada taip elgsis. Jei kas nors ką nors gero sugalvojo, reikia tai pavogti, o tą žmogų sunaikinti“, – perspėjo moteris.
Naujausi komentarai