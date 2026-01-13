Prasidės mokinių priėmimas į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Mokinių priėmimas 2026–2027 mokslo metams bus vykdomas dviem etapais: pagrindinis ir pavienis. Pagrindinio etapo metu prašymų registracija atskirose klasėse pradedama nuo vasario 4 d. ir tęsis iki kovo 17 d. (10 val.). Pasibaigus pagrindiniam priėmimui (vėliausiai gegužės 21 d.), bus vykdomas pavienis priėmimas į likusias laisvas vietas.
Priėmimas į mokyklas bus vykdomas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą.
Kur teikti prašymus?
Prašymai mokytis pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas bus registruojami kaip ir anksčiau elektroninėje mokinių registravimo sistemoje savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt. → „Auginu vaikus“ → „Priėmimas į mokyklas“). Prašymų registravimo sistemoje laikas įtakos priėmimo eilių sudarymui neturės, nes pasikeitė priėmimo principai ir sąlygos. Todėl nebūtina prašymus teikti pirmosiomis sistemos paleidimo minutėmis, tai galima atlikti neskubant, bet kuriuo metu iki prašymų registracijos atitinkamam priėmimo etapui pabaigos.
Kaip rinktis mokyklą?
Pildant prašymą sistemoje galima bus rinktis ne daugiau kaip dvi mokyklas. Viena iš pasirinktų mokyklų turės būti pagal mokinio ir vieno iš jo tėvų deklaruotą ir faktiškai gyvenamą vietą priskirta teritorinė mokykla. Kitą mokyklą tėvai galės rinktis pagal švietimo poreikius. Pasirinktos mokyklos prašyme išdėstomos šeimos pageidaujamo eiliškumo tvarka.
Kas turės pirmumo teisę?
Teritorinės mokyklos mokiniams pirmumo teisę priėmimui suteiks kriterijai, kurie išdėstyti iš eilės pagal tokius prioritetus: įvaikinti vaikai, globotiniai, rūpintiniai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu); asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą savivaldybės socialiniame būste; asmenys, kurių broliai / seserys (įbroliai / įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje; pedagoginių darbuotojų, dirbančių toje mokykloje, vaikai; darbuotojų, kurie patenka į savivaldybės programos dėl trūkstamų darbuotojų pritraukimo įdarbinamų asmenų, vaikai. Kiti mokiniai į teritorines mokyklas bus priimami atsižvelgus į mokinio ir vieno iš jo tėvų deklaruotos ir faktiškai gyvenamos vietos deklaravimo LR gyventojų registre trukmę (nuo ilgiausios iki trumpiausios).
Kas bus priimami į likusias laisvas vietas?
Pagrindinio priėmimo metu į teritorinių mokyklų laisvas vietas, likusias priėmus mokinius pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją, priimami asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, pirmumą teikiant klaipėdiečiams ir sumuojant šiuos lygiaverčius kriterijus: vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų; vaikai su negalia ar kurių tėvai yra su negalia; dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo asmenys; vaikai iš daugiavaikių šeimų; asmenys, kurių broliai / seserys (įbroliai / įseserės) mokosi toje mokykloje; asmenys, kurie anksčiau mokėsi toje mokykloje ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens programą toje mokykloje; užsienio valstybių ir Lietuvos diplomatinių korpusų, krašto apsaugos sistemos darbuotojų, reemigrantų vaikai ir pedagoginių darbuotojų, dirbančių toje mokykloje, vaikai. Kai likusių laisvų vietų yra mažiau nei asmenų, kurie turi vienodą kriterijų skaičių, pirmumas suteikiamas asmenims, kurie gyvena arčiausiai mokyklos einant pėsčiomis. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys mokiniai priimami į laisvas mokymosi vietas, likusias priėmus klaipėdiečius. Visi aukščiau įvardinti kriterijai bus taikomi tuo atveju, jeigu asmenys mokyklų vadovams pateiks kriterijų aplinkybes įrodančius dokumentus.
Ar visais atvejais prašymai turi būti pildomi sistemoje?
Prašymai mokytis sistemoje registruojami ketinant pradėti mokymąsi mokykloje ir mokyklą keičiant. Mokiniams, norintiems tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens programą toje pačioje mokykloje (pereinant iš priešmokyklinės grupės į 1 klasę, iš 4 į 5 klasę, iš 10 į 11 klasę), prašymo sistemoje pildyti nereikia. Tėvai rašytinius prašymus turės pateikti mokyklų vadovams.
Kaip bus vykdomas priėmimas?
Priėmimą į mokyklas pagrindinio ir pavienio priėmimo metu vykdys mokyklos vadovas ir priėmimo komisija, bendradarbiaujant su savivaldybės administracijos Švietimo ir sveikatos departamento Švietimo skyriumi. Mokyklų priėmimo komisijos sudarys priimamų ir laukiančiųjų mokinių eiles. Mokyklos taip pat organizuos deklaruotų ir faktinių gyvenamųjų vietų patikras remdamosi duomenų šaltiniais, gyventojų pateiktais dokumentais, pagal poreikį pasitelkus savivaldybės administracijos Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus darbuotojus.
Kur kreiptis dėl konsultacijų?
Prašymų pildymo ir kitais priėmimo klausimais gyventojai gali konsultuotis kreipdamiesi tiesiogiai į mokyklas ar Švietimo skyrių (www.klaipeda.lt → „Auginu vaikus“ → „Priėmimas į mokyklas“g„Priėmimo dokumentai. Konsultantai priėmimo klausimais“).
