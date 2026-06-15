Bandė išvengti susidūrimo: nuo kelio nuvažiavo karinis sunkvežimis

Vilniaus apskrities policijos atstovės Loretos Kairienės BNS pateiktais duomenimis, 11.33 val. gautas pranešimas, kad Širvintų rajono Pažydės kaime sunkvežimis nuvažiavo į griovį ir apvirto, iš jo eina dūmai, tuo metu du vyrai bando padėti išlipti vairuotojui.
„Policijos pareigūnams atvykus į įvykio vietą, rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs karinis sunkvežimis su priekaba. Jį vairavo blaivus 2000 metais gimęs karys, jis važiavo vienas“, – nurodė L. Kairienė.
Vairuotojas policijai paaiškino, kad į kelią išbėgo elnias. Bandydamas išvengti susidūrimo su gyvūnu, karys nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio.
Greitosios pagalbos medikai vairuotoją apžiūrai išvežė į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę.
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