Bus nagrinėjami prašymai pratęsti suėmimą įtariamiesiems paramediko nužudymu

Posėdis dėl įtariamojo Viliaus Solkano suėmimo pratęsimo vyks nuotoliniu būdu antradienio rytą, o dėl įtariamosios, aukos buvusios sutuoktinės Justinos Sadauskienės suėmimo nuotoliniu būdu bus sprendžiama ketvirtadienio popietę.
Tai Eltai pranešė Panevėžio apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Irma Gritėnienė.
Abu įtariamuosius prašoma laikyti suimtus tris mėnesius, ankstesniu teismo sprendimu jie suimti dviejų mėnesių laikotarpiui. Jų suėmimo terminas baigiasi šios savaitės pabaigoje.
Suimti J. Sadauskienę trijų mėnesių laikotarpiui prokuratūra prašė ir balandį, tačiau tada teismas šį prašymą tenkino iš dalies ir nustatė trumpesnį suėmimo terminą.
Paramediko nužudymo byloje – trys įtariamieji. Panevėžio apylinkės teismas paramediko buvusią sutuoktinę J. Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams – jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Kitą įtariamąjį Ilją Solkaną teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą.
Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra kito įtariamojo byloje V. Solkano tėvas.
ELTA primena, kad paramediko M. S. kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. S. tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. S. pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra.
Anot pareigūnų, M. S. nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
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