Eritrėjos pilietis kaltinamas organizavęs dviejų etiopių su svetimais dokumentais gabenimą per sieną

26 metų Eritrėjos valstybės pilietis J. M. A. kaltinamas neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną organizavimu bei neteisėtu fizinių asmenų dokumentų panaudojimu, tuo metu dvi 26 metų Etiopijos pilietės kaltinamos neteisėtu asmens dokumentų panaudojimu, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.
Šių metų sausį patikrinę į Lietuvos teritoriją įvažiavusį maršrutinį autobusą, vykstantį iš Rygos į Varšuvą, pasieniečiai atkreipė dėmesį į dvi jaunas moteris, pateikusias Eritrėjos pilietėms Graikijoje išduotus dokumentus – leidimą gyventi ir pabėgėlio kelionės dokumentus.
Paaiškėjo, kad iš tiesų autobuso keleivės yra iš Etiopijos, o minėti dokumentai priklauso ne joms. Teisėsaugos duomenimis, abi moterys maždaug prieš pusmetį buvo neteisėtai patekusios į Latviją iš Baltarusijos ir gyveno pabėgėlių centre.
Tuo pačiu autobusu vyko Eritrėjos pilietis J. M. A., turintis leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje (JK).
Nors užsienietės teigė jo nepažįstančios, VSAT pareigūnai vienos iš moterų telefone rado banko pavedimo, kuriuo minėtam Eritrėjos piliečiui buvo pervesta 550 JK svarų sterlingų, nuotrauką. Visi trys užsieniečiai buvo sulaikyti pareigūnų.
Ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad viena iš sulaikytų moterų per socialinius tinklus daugiau nei pusmetį bendravo su J. M. A., viename iš pranešimų aptarė galimybę iš Baltarusijos vykti į Latviją, o vėliau – iš Latvijos į Lenkiją.
Nustatyta, kad minėtas Eritrėjos pilietis etiopėms į Rygą atvežė svetimus dokumentus, kuriais pasinaudodamos moterys ketino pasiekti Vakarų Europą, padėjo joms nusipirkti autobuso bilietus.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuroras Lukas Krivickas, tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai.
Baudžiamasis kodeksas už nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčio užsieniečio neteisėtą gabenimą per valstybės sieną organizavimą numato laisvės atėmimą nuo ketverių iki dešimties metų, už neteisėtą asmens dokumento panaudojimą – baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki ketverių metų.
(be temos)