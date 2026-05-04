Ilgąjį savaitgalį sulaukta per 200 iškvietimų į gaisrus

PAGD duomenimis, penktadienį, 15.40 val., Vilniuje, Kirtimų gatvėje, ugniagesiai vyko gesinti degančios miško paklotės. Jiems atvykus rasta deganti miško paklotė ir žmogaus kūnas. Gaisro metu išdegė apie 5 arus miško paklotės. Atvykę medikai konstatavo vyro mirtį.
Šeštadienį, 1.23 val., Visagine, Parko gatvėje, gaisras kilo daugiabutyje. Atvykus ugniagesiams, iš šeštajame namo aukšte esančio buto veržėsi dūmai. Per langus matėsi liepsna, o laiptinėje tvyrojo daug dūmų. Iki atvykstant ugniagesiams, vienas buto gyventojas evakavosi pats. Ugniagesiai, patekę į vidų, rado degančią lovą, o tarp kambario ir koridoriaus – moterį, kurią išnešė iš buto ir perdavė medikams. Medikai moteriai konstatavo mirtį. Gaisro metu sudegė lova, apdegė sienos, aprūko visi kambariai ir namų apyvokos daiktai. Pirminiais duomenimis, bute autonominio dūmų detektoriaus nebuvo.
16.34 val., Anykščių rajone, Kurklių seniūnijoje, Brazgių kaime, degė rąstinis ūkinis pastatas. Atvykus ugniagesiams, pastatas baigė sudegti, sudegė jame buvę namų apyvokos daiktai, išdegė 1 ha žolės, dalis rąstų, lentų. Gesindamas gaisrą, vyras apdegė ranką, jį apžiūrėjo medikai, į gydymo įstaigą nevežtas.
Sekmadienį, 22.32 val., gautas pranešimas, kad Kaune, Taikos prospekte, daugiabutyje dega balkonas. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams paaiškėjo, kad buto gyventoja gaisrą likvidavo pati ir patyrė traumą. Medikai jai pagalbą suteikė vietoje. Gaisro metu apdegė medinė kėdė ir galimai pagalvė. Pirminiais duomenimis, autonominio dūmų detektoriaus bute nebuvo.
Penktadienį, 12.23 val., gautas pranešimas, kad Vilniuje, Eišiškių plente, dega pramoninis pastatas. Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė bituminė stogo danga. Gaisro metu sudegė ir išardyta apie 50 kv. m stogo dangos, sudegė aštuoni saulės moduliai, dar aštuoni saulės moduliai apdegė. Ugniagesiai kartu su ESO darbuotojais atjungė 250 saulės modulių, buvusių ant pastato stogo.
17.29 val. Kaišiadorių rajone, Nemaitonių seniūnijoje, Mičiūnų kaime, atvira liepsna degė ūkinis pastatas. Gaisro metu sudegė pastato stogas, išdegė vidus, sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai, išdegė apie 60 arų šalia buvusios pievos ir pievoje įvairios šiukšlės.
Šeštadienį, 13.40 val., Mažeikių rajone, Židikių seniūnijoje, Juodeikių kaime, įmonės teritorijoje degė žolė, šalia buvęs apleistas sunkvežimis. Gaisro metu sudegė sunkvežimio priekaba ir padangos, išdegė 1 ha žolės ir krūmų, apdegė sandėliuko vidinė siena su jame buvusiais daiktais ir sandėliuke buvęs traktorius-žoliapjovė.
15.33 val. Vilkaviškio rajone, Kybartų seniūnijoje, Keturkaimio kaime, gaisras kilo Šuklių miške: degė 2 ha plote pavieniai židiniai tankaus miško su daug kelmų.
13.25 val. Radviliškio rajone, Radviliškio seniūnijoje, Vantainių kaime, degė namas ir aplinkui žolė. Gaisro metu nudegė apie 10 kv. m stogo, išdegė rąstinė siena, apdegė kambarys, išdegė apie 20 arų sausos žolės. Pirminiais duomenimis, name autonominio dūmų detektoriaus nebuvo.
13.45 val. Zarasų rajone, Turmanto seniūnijoje, Skirnos kaime, kilo gaisras. Atvykus ugniagesiams, ūkinis pastatas buvo jau sudegęs, degė šalia buvęs rąstinis ūkinis pastatas ir 3 ha pievos su krūmais. Gaisro metu sudegė pastato stogo konstrukcijos, stipriai apdegė sienos.
17.16 val. Šiaulių rajone, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Andrijavos kaime, gaisras kilo fermoje. Ugniagesiai išsaugojo apie 100 pastato viduje buvusių traktorių padangų.
14.36 val. Šiaulių rajone, Meškuičių seniūnijoje, Daugėlaičių kaime, degė dideli žolės plotai ir ūkinis pastatas su prie jo priblokuotu priestatu. Gaisro metu pastatas ir priestatas sudegė, išdegė apie 5 ha sausos žolės, miško paklotės ir krūmai.
Sekmadienį, 17.33 val., Šakių rajone, Šaulių gatvėje, keturiolikos mūrinių garažų masyve, atvira liepsna degė garažų stogas. Gaisro metu sudegė septynių garažų stogai.
Per praėjusias tris paras ugniagesiai 96 kartus vyko gesinti degančios žolės ir miško paklotės. Daugiausia iškvietimų į gaisrus atvirose teritorijose šį savaitgalį buvo Vilniaus apskrityje (31), Kauno (dvylika), Šiaulių (vienuolika), Utenos (dešimt), Panevėžio (devyni).
21.37 val. ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į Kaune, Medvėgalio gatvėje esantį daugiabutį, kurio rūsyje degė elektros skydinė. Name buvo dingusi elektra, lifte užstrigę du žmonės. Jie išlaisvinti, nenukentėjo, žmonių iš butų evakuoti neprireikė. Gaisro metu sudegė elektros skydinė.
Savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai teikė pagalbą nukentėjusiems autoįvykių metu. Šeštadienį, 5.30 val., Prienų rajone, Jiezno seniūnijoje, Jiezne, Kauno gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai ištraukė automobilį, įvažiavusį į kūdrą, jo viduje rastas vyro kūnas be gyvybės požymių. Vyras ištrauktas, perduotas medikams, kurie konstatavo žmogaus mirtį.
8.02 val. Kaune, Kuršėnų gatvėje, susidūrė du automobiliai „Volvo 40“ ir „Toyota Prius“. Ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino autoįvykio metu prispaustą „Toyota Prius“ vairuotoją, uždėjo kaklo įtvarą ir perdavė medikams. Jis išvežtas į gydymo įstaigą.
11.06 val., Kaune, Vakariniame aplinkkelyje, automobiliui „MB 180“ atsitrenkus į atitvarus, jame buvo prispaustas žmogus. Ugniagesiai nukentėjusiajam uždėjo kaklo įtvarą ir perdavė medikams.
14.49 val. pranešta, kad Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškių seniūnijoje, Vilkyškių miestelyje, Johaneso Bobrovskio gatvėje, į griovį nuvažiavęs ir į medį atsitrenkęs automobilis, viduje esantis vyras negali išlipti. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, automobilis „VW Tiguan“ buvo nuvažiavęs į griovį ir atsitrenkęs į medį, vairuotojas nebuvo prispaustas, bet pats negalėjo išlipti. Po medikų apžiūros vairuotojas išvežtas į gydymo įstaigą.
14.45 val. gautas pranešimas, kad Kelmės rajone, Vaiguvos seniūnijoje, Vaiguvos kaime, apsivertė automobilis „Hyundai“, viduje yra trys žmonės. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, du vyrai buvo išlipę, o viduje buvo moteris neprispausta, sąmoninga. Ją ugniagesiai iškėlė iš automobilio ir perdavė medikams. Visi trys žmonės išvežti į gydymo įstaigą apžiūrai.
13 val. gautas pranešimas, kad Širvintų rajone, Jauniūnų seniūnijoje, Pajuodžių kaime, kultivatoriuje užstrigo žmogaus koja, žmogus be sąmonės. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai, vyro kūną išlaisvino, medikai konstatavo mirtį.
Sekmadienį, 18.57 val., gautas pranešimas, kad Utenos rajone, Molėtų ir Palangos gatvių sankirtoje, susidūrė automobilis ir autobusas, yra sužeistų, prispausta moteris. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, buvo susidūrę „Marko Polo“ autobusas ir „Audi A3“. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, išlaisvino dvi moteris ir perdavė jas medikams.
