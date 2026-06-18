Joniškyje galimai smurtauta prieš du mažamečius vaikus

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, antradienį, 16.45 val., Joniškyje, namuose, blaivus vyras (gim. 1993 m.) smurtavo prieš moterį (gim. 1993 m.), kuri tą pačią dieną, 12 val., namuose, smurtavo prieš vaikus (gim. 2022 ir 2020 m.).
Nukentėjusioji moteris po medikų apžiūros gydosi ambulatoriškai, o nukentėję vaikai apžiūrėti medikų, į gydymo įstaigą nevežti.
Įtariamasis vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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