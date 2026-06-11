Kario BMW – narkotikai

Policijos departamento duomenimis, apie 18.49 val. Kaišiadorių rajone, Žaslių miestelyje, sustabdytas automobilis „BMW 330“, kurį vairavo ne tarnybos metu, blaivus Lietuvos kariuomenės karys (gim. 2004 m.).
Automobilio apžiūros metu, rastas ir paimtas polietileninis užspaudžiamas paketas su augalinės kilmės medžiaga (įtariama, jog tai narkotinė medžiaga).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
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