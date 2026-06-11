 Kario BMW – narkotikai

Kario BMW – narkotikai

2026-06-11 10:01
Gytis Pankūnas (ELTA)

Žasliuose trečiadienį pas karį automobilyje rasta galimai narkotinės medžiagos, pranešė policija.

<span>Kario BMW – narkotikai</span>
Kario BMW – narkotikai / Asociatyvi J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, apie 18.49 val. Kaišiadorių rajone, Žaslių miestelyje, sustabdytas automobilis „BMW 330“, kurį vairavo ne tarnybos metu, blaivus Lietuvos kariuomenės karys (gim. 2004 m.).

Automobilio apžiūros metu, rastas ir paimtas polietileninis užspaudžiamas paketas su augalinės kilmės medžiaga (įtariama, jog tai narkotinė medžiaga).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Šiame straipsnyje:
karys
narkotikai
pas karį rado narkotikų

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų