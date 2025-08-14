Atskleidė daugiau detalių apie gaisrą Marijampolėje: gelbėdamasis vyras iššoko iš balkono

Į gydymo įstaigą buvo išvežtas ir degusiame bute kartu su šiais nukentėjusiais buvęs kitas vyras. Jis, pasak kaimynų, perlipo į gretimai esantį kaimyninį balkoną ir iš jo iššoko.
Kaip skelbia Policijos departamentas, medikai apžiūrėjo neblaivų (2,96 prom.) vyrą (gim. 1992 m.). Jis po šios apžiūros gydomas ambulatoriškai.
15.37 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Marijampolėje, Draugystės gatvėje 17, atvira liepsna dega butas.
„Penkių aukštų pastatas, gaisras kilo bute trečiame aukšte. Viduje buvo rasti du žmonės be sąmonės. Jie buvo išnešti. Vienam žmogui konstatuota mirtis, kitas buvo gaivinamas, išvežtas į gydymo įstaigą. Dar septyni žmonės buvo evakuoti iš daugiabučio namo kitų butų. Turimais duomenimis, daugiau nukentėjusių žmonių nėra“,– Eltai trečiadienį sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Vedrickas.
Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, į atvirą teritoriją buvo išnešta buto 38 metų savininkė. Medikai ją išvežė į gydymo įstaigą.
15.54 val. išneštas nesąmoningas 46 metų vyras, greitosios medikai konstatavo jo mirtį.
Per gaisrą išdegė buto koridoriaus sienos, lubos ir grindys, durys, aprūko visas butas ir trečio aukšto laiptinė, sulieti po butu buvę pirmo ir antro aukšto butai, atjungta elektra.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas žuvusio vyro mirties priežasčiai nustatyti.
Dūmų detektoriaus bute nebuvo.
16.53 val. gaisras buvo likviduotas. Gaisrą gesino trys autocisternos ir kopėčių automobilis.
Šiemet per gaisrus Lietuvoje, pirminiais duomenimis, žuvo 44 žmonės, daugiau nei 100 apdegė ar apsinuodijo dūmais.
Nuo metų pradžios šalyje užgesinta daugiau nei 6,4 tūkst. gaisrų.
Naujausi komentarai