Dėl retos problemos į ligonines lėkę ugniagesiai: vienas netikslus judesys gali sužaloti

2025-09-24 12:52 diena.lt inf.

Žiedas ant piršto gali tapti ne tik papuošalu, bet ir grėsme sveikatai, kai prireikia ne tik medikų, bet ir ugniagesių gelbėtojų pagalbos, skelbia Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Kaip teigiama, antradienį ugniagesiai gelbėtojai net du kartus vyko į ligonines – Vilniuje ir Kaune. Abiem atvejais pacientų pirštai buvo taip ištinę, kad žiedų nepavyko nuimti nei patiems nukentėjusiems, nei medikams. Tuomet į pagalbą buvo pasitelkti ugniagesiai, kurie, naudodami akumuliatorinį kampinį šlifuoklį, itin atsargiai pašalino užstrigusius papuošalus.

„Žiedų nuėmimas nuo pacientų pirštų – vienas iš retesnių, tačiau labai atsakingų ugniagesių gelbėtojų atliekamų darbų. Pabandykite įsivaizduoti, kokia atsakomybė tenka ugniagesiams gelbėtojams – juk vienas netikslus judesys gali sužaloti pacientą“, – rašoma feisbuke.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet tokių iškvietimų jau buvo aštuoniolika.

Norėdami išvengti panašių situacijų, laikykitės kelių paprastų patarimų:

– Jeigu patyrėte rankos ar plaštakos traumą – suskubkite nusiimti nuo rankos pirštų žiedus.
 
– Prieš einant miegoti ar esant dideliems karščiams dienos metu, patartina žiedus nusiimti.
 
– Jei pastebite, kad žiedas ima spausti, geriau jo nenešiokite.
