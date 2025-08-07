Dingęs berniukas mokyklos nelankė penkerius metus: kodėl vaiko ieško tik dabar?

Portalo kauno.diena.lt žurnalistai teiravosi, kodėl berniuko pradėta ieškoti tik dabar, t. y. po penkerių metų, o ne iš karto jo pasigedus ugdymo įstaigoje dar 2020 metais.
„Svarbu pažymėti, kad vaiko teisių gynėjai patys neatlieka stebėsenos dėl to, kaip vaikai lanko ugdymo įstaigas, todėl mokyklos atstovai, pastebėję, kad vaikas ilgesnį laiką nesilanko mokykloje ar praleidžia daug pamokų, visų pirma, turėtų patys susisiekti su tėvais, aptarti situaciją, aiškintis priežastis, o tais atvejais, kai vaiko nepavyksta rasti arba tėvai susiduria su sunkumais, užtikrinant vaiko teisę į mokslą – kreiptis į vaiko teisių gynėjus. Vaiko teisių gynėjai gavę informacijos iš savivaldybės ar ugdymo įstaigos atstovų, kad vaikas jau kurį laiką nelanko mokyklos ir nepalaiko ryšių su savo bendraamžiais – tai vertina kaip galimus vaiko teisių pažeidimus“, – aiškino Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) Metodinės pagalbos, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyresnioji patarėja Ugnė Klingerė.
Pasak jos, vienas pagrindinių prioritetų vaiko teisių gynėjų darbe, gavus pranešimą dėl galimai pažeidžiamų vaiko teisių – įsitikinti, ar tokie įtarimai pagrįsti, o jiems pasitvirtinus – kuo operatyviau pasirūpinti vaiko saugumu.
Jūsų minima situacija yra išskirtinė tuo, kad mes nežinome tikslios vaiko buvimo vietos, todėl kreipėmės į socialinius partnerius padėti nustatyti vaiko buvimo vietą.
„Jūsų minima situacija yra išskirtinė tuo, kad mes nežinome tikslios vaiko buvimo vietos, todėl kreipėmės į socialinius partnerius padėti nustatyti vaiko buvimo vietą“, – pridūrė pašnekovė, spėdama, kad, gali būti, jog tėvai su šiuo mažamečiu bus išvykę į užsienį ir išvykimo iš mūsų šalies nedeklaravę.
U. Klingerės teigimu, prieš išvykstant gyventi į užsienį tėvai turėtų sutvarkyti reikiamus dokumentus. „Svarbu deklaruoti savo ir vaikų išvykimą iš Lietuvos. Taip pat svarbu pranešti ugdymo įstaigai, kurią vaikas lanko, apie išvykimą ir, jei reikia, pateikti prašymą išbraukti vaiką iš mokinių sąrašo. Rašant prašymą taip pat svarbu nurodyti priežastį, dėl kurios prašoma vaiką išbraukti bei nurodyti vietą, kur planuojama vykti“, – paaiškino VVTAĮT atstovė.
Kaip aiškino pašnekovė, nusprendus su vaiku išvykti nuolat gyventi į užsienio valstybę, vertėtų iš anksto pasirūpinti tinkamomis gyvenimo sąlygomis, žinoti, kokią ugdymo įstaigą vaikas lankys, kaip bus užtikrinta jo sveikatos priežiūra bei daugelį kitų dalykų.
„Jeigu nuolat gyventi į kitą šalį nusprendžia išvykti vienas iš tėvų, su kuriuo – teismo sprendimu – yra nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, dar prieš kelionę tėvai turėtų sutarti dėl vaiko išvykimo ir gauti buvusio partnerio rašytinį sutikimą dėl šių pokyčių vaiko gyvenime, juk tai keis ir jų su vaiku santykius, bendravimą. Svarbu paminėti, kad jeigu tėvams sutarti nepavyko – leidimą išvykti su vaiku gali duoti ir teismas“, – akcentavo U. Klingerė.
Primename, kaip skelbė policija, liepos 28 dieną buvo gautas raštas dėl mažamečio, gimusio 2013 metais, paieškos. Jo deklaruota gyvenamoji vieta – Tauragėje.
Mažametis nuo 2020 metų sausio 31 dienos nelanko ugdymo įstaigos, deklaruotoje gyvenamojoje vietoje negyvena, jo buvimo vieta nežinoma.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dingusiam be žinios asmeniui surasti.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė Eltai teigė, kad į pareigūnus kreipėsi vaiko teisių atstovai, jie pranešė, kad nuo 2020 metų mažametis nelanko jokios ugdymo įstaigos Lietuvoje.
„Pareigūnai visomis išgalėmis bando surasti vaiką“, – Eltai sakė policijos atstovė.
Berniuko tėvai policijai nebuvo žinomi.
