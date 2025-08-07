 Policija ieško, kur dingo 12-metis berniukas: penkerius metus nelanko mokyklos

2025-08-07 09:32
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Tauragės apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl dingusio dvylikamečio berniuko – jis negyvena deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir daugiau nei penkerius metus nelanko ugdymo įstaigos.

Asociatyvi J. Kalinsko/BNS ir freepik nuotr.

Kaip skelbia policija, liepos 28 dieną buvo gautas raštas dėl mažamečio, gimusio 2013 metais, paieškos.

Jo deklaruota gyvenamoji vieta – Tauragėje.

Pareigūnai visomis išgalėmis bando surasti vaiką.

Mažametis nuo 2020 metų sausio 31 dienos nelanko ugdymo įstaigos, deklaruotoje gyvenamojoje vietoje negyvena, jo buvimo vieta nežinoma.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dingusiam be žinios asmeniui surasti.

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė Eltai teigė, kad į pareigūnus kreipėsi vaiko teisių atstovai, jie pranešė, kad nuo 2020 metų mažametis nelanko jokios ugdymo įstaigos Lietuvoje.

„Pareigūnai visomis išgalėmis bando surasti vaiką“, – Eltai sakė policijos atstovė.

Berniuko tėvai policijai nebuvo žinomi.

