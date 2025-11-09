Druskininkuose su pernai gimusia dukra dingusi moteris surasta Kėdainiuose

Žinia apie tai lapkričio 9 dieną pasidalijo Alytaus apskrities policija. Kaip teigiama, dingusi Ramūnė I. su pernai gimusia dukra surasta Kėdainiuose.
„Ačiū visiems, kurie dalijotės informacija ir prisidėjote prie paieškos. Taip pat dėkojame kolegoms iš Kėdainių policijos už bendradarbiavimą“, – rašė Alytaus apskrities policijos atstovė Kristina Janulevičienė.
Pasak policijos pareigūnų, nei moteriai, nei vaikui pavojus negresia. Mažametė perduota tėvui.
„Paaiškėjo, kad keliaudama autobusu moteris pametė telefoną, todėl neturėjo galimybės susisiekti su artimaisiais, dėl to šie sunerimo ir pranešė policijai“, – detalizavo policijos atstovė.
