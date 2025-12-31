Kėdainiai pradės Lietuvos kultūros sostinės metus

„Metų sandūra Kėdainiuose bus ypatinga – miestas kviečia kartu pasitikti Naujuosius metus ir iškilmingai atverti Lietuvos kultūros sostinės metų pradžią“, – nurodoma savivaldybės kvietime.
Didžiosios Rinkos aikštėje bus rodomos 3D projekcijos, vyks skaitmeninių fejerverkų šou.
Taip pat bus pristatyta speciali instaliacija, simbolizuojanti Lietuvos kultūros sostinės metų pradžią bei pirmą kartą bus parodytas reklaminis projekto „Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026“ vaizdo klipas.
Kaip anksčiau skelbė BNS, 2026 metų Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai projektu „Kėdainių kronikos kultūros ženkluose“ pakvies į Vidurio Lietuvos istorinį Radvilų miestą, kur nuo seno sugyveno įvairios tautos, vyko amatų, mokslo, kultūros mainai. Miesto istorija, persipynusi su skirtingomis konfesijomis, čia nulėmė daugiakultūrio miesto identitetą ir unikalų kultūrinį tapatumą.
Planuojama, kad 2026-aisiais duris atvers rekonstruotas Kėdainių kultūros centro pastatas, o Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje – nauja vargonų muzikos salė. Kėdainiečiai teigia kuriantys atvirą miestą su kūrybiškai aktyvia ir įgalinta bendruomene, pabrėžia ryšį tarp praeities, dabarties ir ateities, taip įprasmindami kronikose užkoduotus Pradžios, Eigasties ir Augties ženklus.
Savivaldybės pasirengimui ir programoms įgyvendinti Kultūros ministerija skiria iki 150 tūkst. eurų.
2025-ųjų Lietuvos kultūros sostinė buvo Druskininkai.
Projekto „Lietuvos kultūros sostinė“ tikslas – skatinti regionų gyventojų kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą, plėtoti kultūrą ir meną, kūrybines iniciatyvas bei kultūros prieinamumą.
