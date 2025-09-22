Dūmuose paskendusiame bute ugniagesiai rado ant žemės gulintį žmogų

Kaip pranešė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, rugsėjo 22-osios rytą Marijampolėje kilusiame gaisre išgelbėtas žmogus.
Buvo gautas pranešimas, kad R. Juknevičiaus gatvėje, daugiabutyje, trečiajame aukšte dega butas, pro langą veržiasi dūmai. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams butas skendėjo dūmuose. Užėję į vidų su kvėpavimo organų apsaugos aparatais ugniagesiai ant žemės rado gulintį žmogų, kurį jie išnešė ir perdavė medikams. Vyras išvežtas į gydymo įstaigą.
Per gaisrą apdegė lova ir dalis sienos, butas stipriai aprūko. Virš degusio buto sutrūko kito buto lango stiklas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 72 gyventojus. Ugniagesiai pastebi, kad pagrindinė žūčių gaisruose priežastis nesikeičia – tai neatsargus rūkymas. Dėl šios priežasties šiemet gaisruose žuvo septyniolika gyventojų ir dar keturiolika buvo traumuoti.
