2025-12-11 13:05
BNS inf.

Per gaisrą bute Šiaulių rajone žuvo vyras, ketvirtadienį pranešė policija.

Per gaisrą bute Šiaulių rajone žuvo vyras / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Gaisras kilo Kuršėnuose.

Žuvęs vyras buvo gimęs 1962 metais. Dar vienas 1969 metais gimęs vyras pristatytas į ligoninę dėl kūno nudegimų bei galimai apsinuodijimo.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

