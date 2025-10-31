 Gaisravietėje – sudegęs senolio kūnas

Gaisravietėje – sudegęs senolio kūnas

2025-10-31 08:52
Gytis Pankūnas (ELTA)

Panevėžio rajone ketvirtadienį užgesinus degusį namą, rastas mirusio vyro kūnas, informavo policija.

Gaisravietėje – sudegęs senolio kūnas
Gaisravietėje – sudegęs senolio kūnas / Asociatyvi J. Elinsko/ELTOS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas,  spalio 30 d. apie 8.33 val. Daukniškių kaime užgesinus gaisrą gyvenamajame name, gaisravietėje rastas vyro (gim. 1944 m.) sudegęs kūnas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugniagesiams reaguojant į pranešimą dėl gaisro ir atvykus į įvykio vietą, namas degė atvira liepsna. Gaisro metu sudegė stogo konstrukcija, antras aukštas, viduje buvę namų apyvokos daiktai.

Likusios pirmo aukšto sienos buvo išardytos. Žmogaus kūnas ugniagesių buvo rastas, atliekant baigiamuosius darbus gaisravietėje.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
gaisras
gaisravietė
žuvo senolis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų