Gelbėtojai iškėlė Panevėžyje į Nevėžį įlėkusį automobilį, rado trečio asmens kūną

Panevėžio apskrities policijos teigimu, apie 14 val. upėje rastas trečio asmens kūnas, jo tapatybė dar nenustatyta.
Kaip anksčiau pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), žmonių automobilyje nerasta.
Šeštadienį popiet PAGD informavo, jog gelbėjimo operacija radus trečiąjį kūną yra baigta.
BMW markės automobilis iš užtvankos baseino ištrauktas keltuvu.
Panevėžio apskrities policijos atstovė Odeta Jukniūtė BNS anksčiau teigė, kad jau buvo aptikti du nuskendę žmonės – automobilį galimai vairavusio 1995 metais gimusio vyro kūnas rastas apie 0,5 km nuo įvykio vietos, o kito, nenustatytos tapatybės vizualiai panašaus amžiaus asmens kūnas aptiktas už maždaug kilometro.
Incidentas įvyko 6.55 val. ryte, Vakarinėje gatvėje – automobilis BMW pramušė tilto per Vakarinės gatvės užtvanką turėklą ir įkrito į upę užtvankos pusėje.
Pasak pareigūnų, upės vieta, kurioje nuskendo automobilis, yra pavojinga ir srauni, gylis čia siekia apie 3 metrus.
Kaip BNS kiek anksčiau informavo PAGD, automobilis buvo visiškai paniręs po vandeniu.
Tęsiantis gelbėjimo operacijai uždarytas eismas nuo Janonio iki Savitiškio gatvių.
