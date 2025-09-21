 Į automobilį – smūgis elektriniu paspirtuku: nepilnametis gydomas ligoninėje

2025-09-21 15:16
ELTOS inf.

Alytuje šeštadienį elektrinį paspirtuką vairavęs nepilnametis atsitrenkė į automobilį ir patyrė sužalojimų, pranešė policija.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 17.50 val. Alytuje, Topolių gatvėje, nepilnametis, gimęs 2010 m., vairavo elektrinį paspirtuką ir atsitrenkė į gatve važiavusį automobilį „Toyota Prius“, kurį vairavo vyras, gimęs 1978 m.

Eismo įvykio metu nukentėjo paspirtuko vairuotojas, jis dėl patirtų sužalojimų gydomas Alytaus ligoninėje.

Policija pradėjo aplinkybių patikslinimas pagal Baudžiamojo Kodekso 281 str. – dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

