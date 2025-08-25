 Ieškomas Sigitas: išėjo iš namų ir dingo

Ieškomas Sigitas: išėjo iš namų ir dingo

2025-08-25 16:49 diena.lt inf.

Panevėžio apskrities policija skelbia vyro paiešką ir prašo visuomenės pagalbos.

Sigitas Stonis
Sigitas Stonis / J. Elinsko / ELTOS, Policijos nuotr.

Anot policijos, rugpjūčio 22 d. apie 8.15 val. iš namų Panevėžyje išėjo Sigitas Stonis, gim. 1963 m. 

S. Stonio požymiai: ūgis apie 176 cm, vidutinio kūno sudėjimo, pražilusiais plaukais. 

Išeidamas iš namų p. Sigitas buvo apsirengęs mėlynos spalvos džinsais. Galimai vilkėjo šviesios spalvos marškinėlius, su savimi turėjo pilkos spalvos „Nike“ firmos kuprinę.

Pastebėjus Sigitą prašoma pranešti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Danguolei Šermukšnienei, telefonu +370 684 53 643 el. p. [email protected] arba 112. 

Šiame straipsnyje:
Sigitas Stonis
dingo Sigitas Stonis
dingo be žinios

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų