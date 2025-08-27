 Ignalinoje pareigūnų reikalavimui sustoti nepaklusęs vairuotojas susidūrė su policijos automobiliu

2025-08-27 21:53
BNS inf.

Ignalinoje trečiadienio vakarą pareigūnų reikalavimui sustoti nepaklusęs vairuotojas susidūrė su policijos automobiliu ir apvirto.

Ignalinoje pareigūnų reikalavimui sustoti nepaklusęs vairuotojas susidūrė su policijos automobiliu / Utenos policijos nuotr.

Anot Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešimo, apie 18.35 val. Budrių gatvėje automobilis „Volvo“ nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustoti, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su kitu tarnybiniu policijos automobiliu „Ford“.

Per eismo įvykį nukentėjo „Volvo“ vairuotojas ir policijos pareigūnas.

Vairuotojas perduotas medikams, abiejų gyvybei pavojaus nėra.

