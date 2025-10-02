 Išėjęs iš namų Tauragės rajone be žinios dingo Stasys: gal matėte?

vyras turi sveikatos problemų
2025-10-02
Policija ieško Tauragės rajone dingusio Stasio Dulaičio.

Stasys Dulaitis
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, vyras, gimęs 1960 metais, rugsėjo 29 dieną apie 13.30 val. išėjo iš namų, esančių Milgaudžių kaime, ir negrįžo.

Dingusiojo požymiai: liekno kūno sudėjimo, apie 175 cm ūgio, pražilusių plaukų. Asmuo turi sveikatos problemų.

Žinančius šios vyro buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, policija prašo nedelsiant pranešti Tauragės AVPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 6430 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

