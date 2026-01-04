 Jaunam vyrui prireikė medikų: namuose ginklu susižalojo ranką

2026-01-04 09:03
BNS inf.

Į Šiaulių ligoninę sekmadienį pristatytas namuose neatsargiai su pneumatiniu ginklu elgęsis ir dėl to ranką susižalojęs vyras.

Jaunam vyrui prireikė medikų: namuose ginklu susižalojo ranką / Asociatyvi M. Vizbaro/BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 2.20 val. iš Basanavičiaus gatvės atvežtam 2006 metais gimusiam vaikinui suteikus medicininę pagalbą, jis gydomas ambulatoriškai.

Pareigūnai aiškinasi aplinkybės, jie pneumatinį pistoletą „Borner“ paėmė.

