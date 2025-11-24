Šiauliuose subadytas jaunuolis: policija paviešino įtariamojo nuotrauką

Kaip teigė policijos pareigūnai, ieškomas Lukas Simonenko.
Vyras, gimęs 2000 metais, įtariamas dėl lapkričio 23 d. Šiauliuose, Varpo gatvėje, įvykdytos žmogžudystės.
Policija prašo visuomenės pagalbos – žinančius, kur gali slėptis šis vyras, ar jį pastebėjusius, prašoma kuo skubiau pranešti vyresniajai tyrėjai Karolinai Kasputytei, tel. nr. +370 700 61825, el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos tarnybų telefonu - 112.
L. Simonenko paauglystėje buvo geras sportininkas ir garsino Lietuvos vardą. 2018 metais jis tapo Europos jaunių kiokušin karatė čempionu. 2018 metais jis apdovanotas kaip geriausias Šiaulių miesto sportininkas. L. Simonenko yra triumfavęs Lietuvos čempionatuose.
(be temos)
(be temos)
(be temos)