 Šiauliuose subadytas jaunuolis: policija paviešino įtariamojo nuotrauką

– reikalinga visuomenės pagalba
2025-11-24 17:33 diena.lt inf.

Šiaulių apskrities policija tebeieško 22-ejų jaunuolį nužudžiusio vyro. Paviešinta įtariamojo nuotrauka.

Lukas Simonenko
Lukas Simonenko / J. Kalinsko/BNS, policijos nuotr.

Kaip teigė policijos pareigūnai, ieškomas Lukas Simonenko.

Vyras, gimęs 2000 metais, įtariamas dėl lapkričio 23 d. Šiauliuose, Varpo gatvėje, įvykdytos žmogžudystės.

Policija prašo visuomenės pagalbos – žinančius, kur gali slėptis šis vyras, ar jį pastebėjusius, prašoma kuo skubiau pranešti vyresniajai tyrėjai Karolinai Kasputytei, tel. nr. +370 700 61825, el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos tarnybų telefonu - 112. 

L. Simonenko paauglystėje buvo geras sportininkas ir garsino Lietuvos vardą. 2018 metais jis tapo Europos jaunių kiokušin karatė čempionu. 2018 metais jis apdovanotas kaip geriausias Šiaulių miesto sportininkas. L. Simonenko yra triumfavęs Lietuvos čempionatuose. 

 

 

 

 

Mentas
Policija stipriai prasileido, pagavo su dideliu kiekiu narkotiku ir paleido ji, logiska kad jis nejudejo vienas, o dabar prie narkotiku ir lavonas,
2
0
Pan oček
Tai policijos darbas: paviešinti nuotrauką ar ieškoti nusikaltėlio?
1
-1
Šaras
Įdomu.Tai per nusikaltimą pats nusifotkino ir nuotrauką padėjo prie aukos? O gal auka nupasakojo kas jį nužudė/
1
-4
