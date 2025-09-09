Kelmės rajone iš tvenkinio ištrauktas vyro kūnas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 15.30 val. Žvynakių kaime iš namo kieme esančio tvenkinio buvo ištrauktas vyro (gim. 1983 m.) kūnas be išorinių sužalojimų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kelmės rajone pirmadienį iš tvenkinio ištrauktas vyro kūnas, pranešė policija.
