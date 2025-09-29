 Lenkijoje prie vairo užmigęs lietuvis sukėlė mirtiną avariją: žuvo keturi žmonės

2025-09-29 15:30 diena.lt inf.

Šeštadienio rytą Lenkijoje, Žemutinės Silezijos vaivadijoje, per avariją žuvo keturi žmonės. Policijos duomenimis, eismo įvykio sukėlimu įtarimas 58-erių lietuvis, kuris, kaip manoma, užmigo vairuodamas, skelbia TVN24.pl.

Kaip teigiama, tądien S8 greitkelyje Varšuvos kryptimi susidūrė du lengvieji ir du sunkiasvoriai automobiliai. Du žmonės žuvo vietoje, sekmadienį pranešta apie trečiosios aukos mirtį, o pirmadienį, rugsėjo 29-ąją, paaiškėjo, kad ligoninėje mirė ir ketvirtas per avariją sužalotas žmogus.

Visos eismo įvykio aukos važiavo „Škoda“ automobiliu. „Du vyrai – 69 metų vairuotojas ir 73 metų keleivis – žuvo įvykio vietoje. O dvi automobilyje buvusios keleivės – 60 ir 63 metų, sunkios būklės buvo nuvežtos į ligoninę ir ten mirė“, – sakė policijos atstovė spaudai.

25-erių „Peugeot“ vairuotojas nenukentėjo, tačiau medikų rankose atsidūrė kartu su juo vykusi vienmetė keleivė. Per avariją sužalojimų nepatyrė ir kitą sunkiasvorį automobilį vairavęs 52-ejų vyras.

Pirminiais duomenimis, 58-erių lietuvis vilkiko MAN vairuotojas, kaip įtariama, užmigo prie vairo ir rėžėsi į lengvąjį automobilį „Škoda“. Po smūgio šis atsitrenkė į „Peugeot“, o pastarasis – į sunkiasvorio automobilio „Scania“ galinę dalį.

Avarijos sukėlimu įtariamas lietuvis buvo blaivus. Policijos pareigūnai jį suėmė.

