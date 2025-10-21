Lenkijoje per avarija nukentėjo NATO kariai

Avarija įvyko apie 95 km į vakarus nuo Poznanės, netrukus po 18 val. vietos laiku.
„Per šį incidentą sužeista keletas žmonių. Trys sužeisti amerikiečių kariai buvo nuvežti į ligoninę, o autobuso vairuotojui taip pat reikėjo medicininės pagalbos, kuri jam buvo suteikta vietoje“,– televizijos kanalui „Polsat News“ sakė Lenkijos ugniagesių tarnybos atstovas Martinas Halaszas.
Jis pridūrė, kad vienas iš visureigių „Humvee“ per susidūrimą buvo smarkiai apgadintas.
Vietos žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose matyti greitosios pagalbos automobiliai, sustatyti greitkelio pakraštyje, ir po visą kelio dangą išsibarsčiusios nuolaužos. Eismas šioje vietovėje buvo laikinai sustabdytas, nes gelbėjimo operacijos ir incidento vietos tvarkymo darbai tęsėsi iki nakties.
Lenkijos policija pranešė, kad siekiant nustatyti avarijos priežastis buvo pradėtas tyrimas.
Į avariją patekę JAV karių visureigiai „Humvee“ priklausė karinės technikos vilkstinei, keliaujančiai per šį regioną NATO operacijų metu.
„TVP World“ primena, kad Lenkija yra priėmusi kelis tūkstančius JAV ir NATO karių, kurie padeda stiprinti aljanso pastangų gynybą ties rytine siena, reaguojant į Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
Naujausi komentarai