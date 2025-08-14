Londone per avariją žuvo jaunas lietuvis

Anot žuvusio jaunuolio tėčio Rimvydo, avarija įvyko rugpjūčio 5 d. Bektone, Londone.
Kaip rašo „MyLondon“, vaikinas vairavo motociklą ir rėžėsi į kelio atitvarus. Apie 11.15 val. jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur, deja, ir mirė.
Pasak jaunuolio tėčio, jis bus palaidotas gimtinėje, tad šeima prašo visuomenės pagalbos.
„Jo palaikai bus palaidoti Lietuvoje. Būčiau labai dėkingas, jei kas nors galėtų padėti finansiškai šią sunkią akimirką“, – „GoFundMe“ platformoje rašė lietuvis ir dėkojo aukojantiems.
