 Mažamečio vairuojamas keturratis susidūrė su jį lenkusiu automobiliu

Mažamečio vairuojamas keturratis susidūrė su jį lenkusiu automobiliu

2025-12-06 10:27
BNS inf.

Prienų rajone mažamečio vairuojamas keturratis susidūrė su jį lenkusiu automobiliu, šeštadienį pranešė Alytaus apskrities policija.

Mažamečio vairuojamas keturratis susidūrė su jį lenkusiu automobiliu
Mažamečio vairuojamas keturratis susidūrė su jį lenkusiu automobiliu / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Incidentas įvyko penktadienį, apie 14 val., Išlaužo seniūnijos Lielupio gatvėje. 2012 metais gimęs vaikas, vairuodamas keturratį ir sukdamas į kairę, susidūrė su jį tuo metu lenkusiu automobiliu „Škoda Octavia“, kurį vairavo 1950 metais gimęs vyras.

Mažametis dėl galimų patirtų sužalojimų išvežtas į Kauno klinikas.

Dėl įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
mažametis
keturratis
avarija LT
susidūrė su automobiliu
Prienų rajonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
senis
ant tiek durni tampa žmonės kad net savo vaiku negaili ir leidžia jiem daryt ta ko ju galvos dar nevyrškina
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų