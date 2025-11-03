Prienų rajone BMW važiavo „prieš eismą“: per avariją sužeisti penki žmonės

Eismo nelaimė įvyko apie 16.40 val. Pociūnų kaime.
Automobilis „BMW 5ER“, vairuojamas vyro , gimusio 2001 metais, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „VW Polo“, kurį vairavo vyras, gimęs 1984 metais.
Per eismo įvykį sužaloti automobilio „VW Polo“ vairuotojas (gydomas ambulatoriškai) bei kartu važiavę: moteris, gimusi 1981 metais, nepilnametė, gimusi 2008 metais, ir 2010 metais gimęs paauglys. Jie paguldyti į ligoninę.
Taip pat sužalotas automobilio BMW vairuotojas, jis taip pat pristatytas į ligoninę.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai