 Prienų rajone BMW važiavo „prieš eismą“: per avariją sužeisti penki žmonės

2025-11-03 13:16
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Per dviejų automobilių susidūrimą Prienų rajone sekmadienį buvo sužeisti penki žmonės.

Prienų rajone BMW važiavo „prieš eismą“: per avariją sužeisti penki žmonės / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Eismo nelaimė įvyko apie 16.40 val. Pociūnų kaime.

Automobilis „BMW 5ER“, vairuojamas vyro , gimusio 2001 metais, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „VW Polo“, kurį vairavo vyras, gimęs 1984 metais.

Per eismo įvykį sužaloti automobilio „VW Polo“ vairuotojas (gydomas ambulatoriškai) bei kartu važiavę: moteris, gimusi 1981 metais, nepilnametė, gimusi 2008 metais, ir 2010 metais gimęs paauglys. Jie paguldyti į ligoninę.

Taip pat sužalotas automobilio BMW vairuotojas, jis taip pat pristatytas į ligoninę.

Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.

