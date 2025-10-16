Tauragės rajone – avarija: keleivis patyrė sunkią galvos traumą

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, 9.56 val. Joniškės kaime, Tilžės plente, eismo įvykio metu susidūrė automobiliai „Opel Astra“ ir „VW Transporter“.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, „Opel“ galinėje sėdynėje sėdėjęs vyras dėl sunkios galvos traumos negalėjo išlipti iš automobilio. Nukentėjusiajam buvo uždėtas kaklo įtvaras, jis paguldytas ant lentos, iškeltas ir automobilio bei perduotas medikams.
„Opel“ važiavę du vyrai ir moteris su įvairiais kūno sužalojimais taip pat išvežti į ligoninę.
Ugniagesiai atjungė automobilių akumuliatorius.
