Vilniuje – „Volvo“ ir medikų brigados avarija: nukentėjo vairuotojas

2026-01-21 09:49 diena.lt inf.

Trečiadienio rytą Vilniaus Šnipiškių mikrorajone įvyko lengvojo automobilio ir medikų brigados avarija.

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį sostinės Šnipiškių gatvėje buvo gautas sausio 21 d. 7.25 val.

Kaip teigta, minėtoje gatvėje susidūrė „Volvo“ ir greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilis. Galimai nukentėjo „Volvo“ vairuotojas.

Į įvykio vietą buvo išsiųsti policijos pareigūnai ir medikai. Kol kas neaišku, kokius sužalojimus per avariją patyrė „Volvo“ vairuotojas, ir tai, ar GMP automobilyje buvo pacientas.

 

