Judrioje Vilniaus sankryžoje – masinė avarija: susidarė didžiulė spūstis

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie avariją buvo gautas sausio 15 d. 13.33 val. Kaip teigta, sostinės Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžoje. Čia susidūrė BMW, „Mercedes-Benz“, mikroautobusas ir „Volkswagen“. Vairuotojai nesutarė dėl kaltės, todėl laukė atvykstant policijos ekipažo. Medikų pagalbos jiems neprireikė.
Automobiliai visiškai užtvėrė pravažiavimą.
„Dėl eismo įvykio 5 ir 49 autobusai važiuoja važiuoja pakeista trasa per Linkmenų gatvę. Susidariusi ganėtinai didelė eismo spūstis nuo tunelio, esančio Geležinio Vilko gatvėje“, – portalui kauno.diena.lt sakė JUDU („Susisiekimo paslaugos“) atstovė Eglė Krušinskaitė.
Pasak pašnekovės, šiomis dienomis vairuotojams patariama važiuoti lėčiau, atsargiau bei laikantis didesnio atstumo nuo priešais esančių automobilių.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai