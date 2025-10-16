Vienoje judriausių Vilniaus sankryžų – avarija: išsijungė šviesoforai, susidarė spūstys

Avarija įvyko apie 11.40 val. Apgadintas vienas lengvasis automobilis.
Kaip BNS informavo sostinės policija, žmonės nenukentėjo. Kol remontuojami išsijungę šviesoforai, eismą sankryžoje reguliuoja policija.
Vilniuje, itin judrioje Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių sankryžoje ketvirtadienį sunkvežimis pakrovimo agregato strėle kliudė virš gatvės įrengtą metalinę konstrukciją su šviesoforais, dėl to susidarė didžiulės transporto spūstys.
