Vienoje judriausių Vilniaus sankryžų – avarija: išsijungė šviesoforai, susidarė spūstys

2025-10-16 13:32
BNS inf.

Vilniuje, itin judrioje Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių sankryžoje ketvirtadienį sunkvežimis pakrovimo agregato strėle kliudė virš gatvės įrengtą metalinę konstrukciją su šviesoforais, dėl to susidarė didžiulės transporto spūstys.

Vienoje judriausių Vilniaus sankryžų – avarija: išsijungė šviesoforai, susidarė spūstys / BNS nuotr.

