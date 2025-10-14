 Sostinės centre – masinė avarija: nusidriekė spūstys

2025-10-14 09:35
BNS inf.

Judriausioje Vilniaus gatvėje, Geležinio Vilko, antradienio rytą susidūrus keturiems automobiliams susidarė spūstys.

Sostinės centre – masinė avarija: nusidriekė spūstys / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policija, ties Edukologijos universitetu susidūrė automobiliai „Volvo“, „Lexus“, „Toyota“ ir  „Volkswagen“. Žmonės nenukentėjo.

Tačiau dėl avarijos susidarė spūstys.

senis
žiūriu miesto centre nuosavi namai na kaip 1890metais tik kad transportas šiuolaikinis.
2
0
