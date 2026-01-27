Medžiotojo kulka pataikė į automobilį: žmogaus nekliudė vos per plauką

Nuotraukas, kuriose užfiksuotas apgadintas automobilis, socialiniuose tinkluose paviešino Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.
„Vairuotojas šeštadienį apie 1 valandą nakties kreipėsi į Panevėžio policiją ir pranešė, kad važiuojant keliu link Kėdainių netikėtai subyrėjo automobilio langas. Vėliau paaiškėjo, jog tai buvo kulka – ji išmušė stiklą, buvo rasta automobilyje, paimta ir perduota ekspertizei“, – sakė Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė.
Kelias iš Panevėžio į Kėdainius yra pagrindinis, todėl vairuotojas net neįtarė, kad tokioje vietoje apskritai galėtų būti pašautas. Kol pareigūnai automobilyje aptiko kulką, vyras net nenutuokė, kas nutiko.
„Iš pradžių vairuotojas manė, kad į stiklą galėjo pataikyti akmenukas, tačiau vėliau buvo nustatyta, jog tai buvo šūvis“, – aiškino O. Jukniūtė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Medžiotojai pabrėžia, kad tokios situacijos neįmanoma suplanuoti net tyčia – miške paleista kulka pasiekė pagrindinį kelią ir pataikė į važiuojantį automobilį. Kulka žmogaus nekliudė vos per plauką.
„Tai pirmo pobūdžio atvejis Lietuvos istorijoje – neeilinė situacija. Medžiotojų bendruomenėje neatsakingai paleisti šūviai yra visiškai netoleruotini“, – teigė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša.
Pirminiais duomenimis, netoliese esančiame miške vyko keturių medžiotojų medžioklė. Visi jų ginklai paimti ekspertizei – aiškinamasi, kas paleido šūvį.
„Negalima atmesti, kad dabar yra žiemos metas ir galėjo susidaryti rikošeto sąlygos. Nors rizika visada išlieka maža, priklausomai nuo šaudmenų savybių tokia tikimybė galėjo egzistuoti“, – aiškino L. Daukša.
Medžiotojų draugijos atstovas svarsto, kad labiausiai tikėtina nelaimingo atsitikimo versija – kulka, prieš pasiekdama taikinį, galėjo rikošetu atsitrenkti į kliūtį.
„Jeigu kulka būtų atskridusi maksimalia energija, žala automobiliui būtų buvusi gerokai didesnė. Matome, kad ji įstrigo, vadinasi, energija buvo prarasta – rikošetas galėjo įvykti ne nuo gyvūno, o nuo grumsto ar kitos kliūties“, – teigė L. Daukša.
Medžiotojai pripažįsta, kad tai precedento neturintis atvejis, apie kurį bus diskutuojama ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Jau svarstoma dar labiau griežtinti medžioklės taisykles ir didinti atstumus nuo gyvenamųjų vietų. Tačiau 40 metų medžiojantis Kęstutis sako, kad tokie incidentai nėra tyčiniai.
„Urbanizuotose teritorijose ir dabar nemedžiojama, o arčiau nei 200 metrų nuo gyvenamųjų namų galima medžioti tik susitarus – medžiotojai laikosi taisyklių ir elgiasi saugiai. Tai tas pats, kas po avarijos keliuose klausti, ar reikia keisti taisykles – visa sistema jau yra reglamentuota“, – pasakojo Padauguvos girininkas Kęstutis Markevičius
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl svetimo turto sugadinimo ar sunaikinimo. Griežčiausia bausmė už tai – laisvės atėmimas iki 5 metų.
