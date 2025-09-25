Mirus Jonui Dovydėnui – daugiau detalių apie avariją: kilnus tikslas baigėsi siaubinga lemtimi

Nors policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą avarijos priežasčiai nustatyti, spėjama, kad miręs vyras ir buvo jo gyvybę nusinešusios avarijos kaltininkas. Vietos žiniasklaidos leidinys „Rokiškio sirena“ pateikė daugiau informacijos. Kaip teigiama, J. Dovydėnas šeštadienio popietę vyko į Liudo Dovydėno premijos įteikimo ceremoniją Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Keliavo į ceremoniją
Rokiškėnams laukiant oficialios 526-ojo miesto gimtadienio pradžios – 12 val., specialiosios rajono tarnybos gavo pranešimą apie siaubingą avariją šalia Rokiškio: sankryžoje Rokiškis-Obeliai-Kamajai susidūrė du automobiliai. Smūgio būta itin stipraus – vieno iš avarijos dalyvių automobilis net „pametė“ motorą.
Panevėžio vyriausias policijos komisariatas išplatino pranešimą apie autoįvykį, kuriame teigta, jog „VW Passat“ markės automobilio vairuotojas, gimęs 1939 metais, važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „BMW E90“ ir rėžėsi į jį. Dėl susidūrimo metu pažeisto automobilio kėbulo „VW Passat“ keleiviai negalėjo išlipti, tad ugniagesiams teko juos vaduoti pasitelkiant hidraulinę gelbėjimo įrangą.
Per susidūrimą buvo stipriai sužaloti „VW Passat“ vykę asmenys: vairuotojas ir dvi keleivės. Viena iš jų gimusi 1952 metais, kita – 1943 metais. Visi trys buvo nugabenti į Respublikinę Panevėžio ligoninę. 1992 metais gimęs BMW vairuotojas susidūrimo metu nenukentėjo.
Netruko paaiškėti, kad avariją patyrė Rokiškio krašto garbės pilietis J. Dovydėnas ir jo artimosios, kasmet į Rokiškį atvykstantys įteikti tėčio vardo premijos geriausio naujo lietuviško romano autoriui.
Matė įvykį
Premijos įteikimo ceremonijoje svečių iš JAV laukęs Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas sakė matęs patį auto įvykį. Vis dėlto, kad jame nukentėjo būtent tie žmonės, kurių bibliotekos bendruomenė itin laukė, sakė sužinojęs tik po renginio.
„Mačiau autoįvykio padarinius važiuodamas į miesto šventę. Matytas vaizdas iš karto apkartino šventinę nuotaiką. L. Dovydėno premijos įteikimo renginyje nesulaukus iš JAV į Lietuvą atvykusio premijos mecenato, L. Dovydėno sūnaus, Rokiškio krašto garbės piliečio J. Dovydėno kilo negera nuojauta. Deja, ji neužilgo pasitvirtino. Į autoįvykį pateko būtent Jonas su dar dviem šeimos nariais, kurie iš karto buvo išgabenti į Respublikinę Panevėžio ligoninę.
Nuolat palaikome ryšį su gydytojais. Mano duomenimis, keleivių būklė stabilizuota, tačiau Jono kol kas išlieka sudėtinga. Esame pasiruošę pasirūpinti savo krašto garbės piliečiu ir jo artimaisiais kai tik to reikės. O kol kas lieka tikėtis geriausio – pasveikimo“, – pirmadienį „Rokiškio Sirenai“ sakė rajono vadovas.
Prisidės, jei reikės
Po avarijos visokeriopą pagalbą nukentėjusiųjų artimiesiems žadėjęs Rokiškio rajono meras R. Godeliauskas ir po žinios apie krašto garbės piliečio mirtį sakė, jog jei artimiesiems reikės kažkokios pagalbos, savivaldybė yra pasiryžusi pagal galimybes prisidėti.
„Visų pirma, reiškiu nuoširdžią užuojautą visiems a. a. Jono artimiesiems ir jį pažinojusiems, visai kultūros bendruomenei. Žinau, kad Jono sūnus jau išskrido iš JAV ir yra pakeliui į Lietuvą. Pietų Afrikos Respublikoje gyvenanti jo dukra irgi ieško galimybių kuo greičiau būti čia. Kartu su Jonu į avariją patekusios sesers dukra taip pat keliauja į Lietuvą iš JAV. Mes palaikome su jais ryšius, laukiam atskrendančių ir esam perdavę žinią, kad jeigu jiems reikėtų kažkokios pagalbos, bet kokios, mes pasistengsime jiems padėti“, – kalbėjo meras, mėgindamas suprasti šį likimo vingį: „Žmogus paaukoja pinigų, įdeda pats daug darbo, kad įvertintų autorių Lietuvoje. Tik dėl to atkeliauja tokį kelią į renginį – pagerbti tą žmogų, ir čia jį pasitinka mirtis... Siaubinga lemtis“.
Pasidomėjus, gal amžinojo poilsio J. Dovydėnas atguls tėvų žemėje – Lietuvoje, rajono vadovas pabrėžė, kad tai spręs atvykę velionio vaikai, ne Rokiškio rajono savivaldybė.
