Naktį dėl stipraus vėjo virto medžiai: į juos rėžėsi automobiliai

Medžiai virto įvairiuose Lietuvos rajonuose.
Pirmą pranešimą apie ant kelio nuvirtusį medį ugniagesiai gelbėtojai gavo apie 2 val. Tai įvyko Kėdainių rajone, Bajėnų I kaime.
Po keliolikos minučių gautas pranešimas apie įvykį Kauno rajone, Garliavos apylinkių seniūnijos Ilgakiemio kaime. Čia automobilis atsitrenkė į nuvirtusį medį.
Apie 5 val. tame pačiame Ilgakiemio kaime ant gatvės nuvirto du medžiai, į vieną iš jų atsitrenkė automobilis. Vieną medį gelbėtojai patraukė nuo važiuojamosios kelio dalies, kitą ištraukė iš po automobilio.
