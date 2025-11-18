Naktį pelkėje įkalintą vyrą išgelbėjo policininkai

Lapkričio 9-osios naktį pelkėje skęstantis vyras apie jį ištikusią nelaimę sugebėjo pranešti skubios pagalbos tarnybų telefonu, tačiau tikslios nelaimės vietos neįvardijo.
Apie 1.30 val. pagalbos besišaukiantį vyrą pirmieji surado Radviliškio rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėjai Augustė Kvedaraitė ir Raimondas Januška. Klampodami per pelkes, gerokai sušlapę ir baimindamiesi patys panirti į vandenį, pareigūnai galiausiai surado iki kaklo įklimpusį ir stipriai sušalusį žmogų.
Panaudodami gelbėjimo virvę, jie galiausiai ištraukė akivaizdžiai neblaivų 29 metų vyrą iš pelkės, parvedė iki tarybinio automobilio ir skubiai perdavė medikams. Jis teigė ėjęs namo, tačiau kaip atsidūrė pelkėje, taip ir liko neaišku.
Naujausi komentarai