Futsal A lygos 12 turas: lyderių pergalės ir netikėtas rezultatas Radviliškyje

Nugalėjęs „Kėdainiai United“ ekipą, dar vieną pergalę įsirašė lyderis „Akmenės kraštas“, „Radviliškis“ nugalėjo „Gargždų Pramogų“ komandą, o centrinėje turo akistatoje „Kauno Žalgiris“ labai sunkioje akistatoje palaužė Vilkaviškio „Brukliną“.
„Kėdainiai United“ – „Akmenės kraštas“ 2:6
Dešimt pralaimėjimų per dešimt rungtynių patyrę „Kėdainiai United“ namų rungtynėse bandė mesti iššūkį čempionato lyderiams, tačiau daugiau talento turintys akmeniškiai įrodė savo pranašumą. Galbūt, ne taip lengvai, kaip tikėjosi, tačiau rungtynių pabaigoje skirtumas, vis tik, išryškėjo.
„Akmenės krašto“ varžovams jau tampa nemalonia tradicija faktas, kad rungtynių sąskaitą atidaro rezultatyviausias čempionato žaidėjas Klausas Andersonas Ferreira. Ne išimtis buvo ir šios rungtynės, kai sužaidus vos dvi minutes, legionierius kaire koja vienu lietimu pelnė savo septynioliktąjį sezono įvartį.
Kol akmeniškiai dar džiaugėsi savo įvarčiu, Tomas Rakašius pasinaudojo varžovų vartininko klaida palikus vartus. Kėdainiškis praktiškai per visą aikštę preciziškai tiksliu smūgiu į tuščius vartus išlygino rezultatą.
Visgi ir iki T. Rakašiaus įvarčio, ir po jo „Akmenės kraštas“ turėjo žaidybinę persvarą, tačiau tik dviem atvejais iki pertraukos pavyko pelnyti įvarčius. Levy Neto, sulaukęs K. Andersono Ferreiros perdavimo prie tolimojo virpsto, kyštelėjo koją ir darsyk išvedė Naujosios Akmenės komandą į priekį, o vėliau pats K. Andersonas Ferreira galingu tolimu smūgiu komandai sukūrė dviejų įvarčių pranašumą.
Iki dvikovos pabaigos likus žaisti septynias minutes, rezultatas dar buvo 3:1, tačiau tuomet per trumpą laiką L. Neto ir Brayanas Rivera dviem tiksliais smūgiais įtvirtino „Akmenės krašto“ pranašumą.
Per likusį laiką komandos apsikeitė įvarčiais, tačiau skirtumas nepasikeitė. Nugalėtojams trys žaidėjai pasižymėjo dubliais: K. Andersonas Ferreira, K. Neto ir B. Rivera.
FSK „Radviliškis“ – „Gargždų Pramogos“ 5:2
Svarbią pergalę, leidusią turnyre pakilti į šeštą vietą, iškovojo „Radviliškio“ futbolininkai. Jie namie nugalėjo stabilumu pastaruoju metu nepasižyminčią „Gargždų Pramogų“ ekipą, kuri trečią vietą išsaugojo tik dėl to, kad „Vikingai“ dvyliktąjį turą praleido.
Gargždiškiai ilgai ieškojo savųjų šansų ir likus dviem minutėms iki pertraukos vieną tokį surado. Prie virpsto kamuolio sulaukęs Jose Oliveira išvedė komandą į priekį, tačiau gera pradžią šįsyk nebuvo pusė darbo.
Vos po 57 sekundžių rezultatas tapo 1:1. Marius Baziulis savo aikštės pusėje perėmė kamuolį ir po ilgo reido stipriu smūgiu Gargždų komandos vartų sargui nepaliko vilčių. Kaip parodė vėlesni įvykiai, šis įvartis radviliškiečiams tapo atspirties tašku.
Antrojo kėlinio pirmoje pusėje per šešių minučių atkarpą į „Gargždų Pramogų“ vartus krito net trys įvarčiai. Mantas Martyšovas pasižymėjo po įžaisto kampinio, Kristupas Petravičius – tolimesniu smūgiu, o Agnius Juozapaitis – perėmęs kamuolį varžovų aikštės pusėje.
„Vilnius futsal“ – Mažeikių VIP 4:5
Turas po daugiau nei dviejų savaičių finišavo sostinėje, o paskutinėse rungtynėse Mažeikių VIP iškovojo šeštą sezono pergalę. Mažeikiškiai po dramatiškos ir permainingos kovos 5:4 svečiuose įveikė „Vilnius futsal“ ekipą.
Šeimininkai geriau pradėjo rungtynes, o sužaidus penkias minutes, po Luko Tatarūno sėkmingai sužaistos sienelės ir smūgio į tolimąjį apatinį vartų kampą, „Vilnius futsal“ išsiveržė į priekį 1:0.
Po trijų minučių svečiai rezultatą išlygino. Vilniečių vartininkas Audrius Dilys šiurkščiai suklydo, o VIP legionierius iš Brazilijos Glaudsonas De Araujo tolimu smūgiu pradėjo savo šou.
Ilgai savo žaidimo ieškojęs brazilas iki lapkričio 29 dienos savo sąskaitoje turėjo vos tris įvarčius. Tuomet per rungtynes su „Gargždų Pramogomis“ pasižymėjo hetriku, su „Radviliškiu“ – šešiais įvarčiais, o dvikovoje su „Vilnius futsal“ užfiksavo pokerį. Beje, tokie įspūdingi skaičiai Glaudsonui leido priartėti prie rezultatyviausio žaidėjo Klauso Andersono Ferreiros, nuo kurio jis atsilieka vos trimis tiksliais smūgiais.
Įpusėjus pirmajam kėliniui, dar viena šiurkšti vilniečių klaida gynyboje galimybę suteikė Aivarui Bagočiui. Gavęs kamuolį baudos aikštelėje, Mažeikių komandos atakų lyderis nesulaukė jokio pasipriešinimo ir dviem lietimais pasiuntė kamuolį į tinklą.
Dar iki pertraukos G. Da Araujo pelnė savo antrąjį įvartį, o prasidėjus antrajam kėliniui – ir trečiąjį. Vilniečiai nusprendė vartininką pakeisti penktu aikštės žaidėju ir tai davė labai gerą rezultatą. Vos per dvi minutes skirtumas nuo 1:4 sumažėjo iki 3:4, o įvarčiais džiaugėsi L. Tatarūnas ir Vilius Juknevičius.
Pernelyg daug dėmesio pradėję skirti puolimui, vilniečiai praleido varžovų kontrataką ir G. Da Araujo atstatė savo komandos dviejų įvarčių pranašumą. Tiesa, neilgam. Vilniečiai vėl vartininką pakeitė penktu aikštės žaidėju ir iki rungtynių pabaigos likus žaisti penkias minutes L. Tatarūnas pelnė savo trečiąjį įvartį, o komandas darsyk skyrė tik vienas tikslus smūgis.
Prieš pat finalinį švilpuką svečiai prasižengė, o šeimininkams buvo suteiktas paskutinis šansas išgelbėti tašką. Jų nelaimei, Jurgio Stankevičiaus smūgiuotas kamuolys praskriejo virš vartų.
VIP pergalė Mažeikių komandą priartino prie pirmojo ketverto, „Vilnius futsal“ lentelėje yra aštuntoje vietoje.
Dar vėliau A. Juozapaitis užfiksavo dublį, Karolis Urbaitis skirtumą sušvelnino, tačiau nuo pralaimėjimo savo komandos neišgelbėjo.
„Kauno Žalgiris“ – Vilkaviškio „Bruklinas“ 2:1
Po patirto pralaimėjimo prieš „Vikingus“ „Kauno Žalgiris“ sulaukė dar vieno rimto pasipriešinimo, kuris šįkart daugkartiniams čempionams baigėsi laimingai.
Pirmajame dvikovos kėlinyje komandos gynėsi drausmingai. Žalgiriečiai daugiau atakavo, kūrė daugiau progų, tačiau pramušti nuostabiai žaidusio vilkaviškiečių vartininko Adamo Vieraičio nesugebėjo.
Antrojo kėlinio pradžia nuo pirmojo kėlinio beveik nesiskyrė. Išskyrus tuo, kad čempionai pramušė. Po perdavimo nuo šoninės linijos Edas Romanovas stipriu tolimu smūgiu pasiuntė kamuolį į tinklą ir, sužaidus 26 minutes, išvedė „Kauno Žalgirį“ į priekį.
Po praleisto įvarčio kur kas daugiau dėmesio atakai pradėjo skirti „Bruklinas“. Arčiausiai išlyginamojo įvarčio Artūras Pečiulis, bet akistatą prieš kauniečių vartininką Jordaną jis pralaimėjo.
Likus žaisti tris minutes, iš aštraus kampo smūgiavęs Felipe pelnė antrąjį „Kauno Žalgirio“ įvartį, iš esmės, uždarydamas rungtynes. Tiesa, netrukus patys kauniečiai vėl save įvarė į duobę. Nusprendę žaisti be vartininko, jie savo aikštės pusėje prarado kamuolį, o jį perėmęs Richardsonas pasižymėjo smūgiu į tuščius vartus.
Dar buvo likusios daugiau nei dvi minutės, bet per jas nei viena komanda rimtesnio pavojaus nebesukūrė.
