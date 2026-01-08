„Kauno Žalgirio“ gretas papildė japonas Yukiyoshi Karashima

28-erių japonas pastaruoju metu priklausė Rygos RFS komandai, o paskutinį pusmetį nuomos pagrindais žaidė Helsinkio HJK komandoje Suomijoje.
Anksčiau vidurio saugas yra rungtyniavęs ir Lietuvoje – Kauno rajono „Hegelmann“ ir Vilniaus „Žalgirio“ komandose.
Gimtojoje Japonijoje karjerą pradėjusio futbolininko pirmoji stotelė Europoje buvo Vokietijos „Hurth“ komanda, o vėliau jis taip pat rungtyniavo Rygos „Dinamo“ komandoje.
Lietuvos čempionate per daugiau nei 130 sužaistų rungtynių Y.Karashima yra pelnęs 17 įvarčių ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus.
