„Žalgirio“ krepšininkai pralaimėjo nervų karą Bolonijoje

Pirmosiomis minutėmis „Žalgirio“ puolimas strigo: pasižymėjo tik Mosesas Wrightas ir Nigelas WIlliamsas-Gossas – 4:13. Nuo suolo pakilęs Sylvainas Francisco sumetė baudas, 5 taškus iš eilės rinko Ąžuolas Tubelis – 11:16. Po vieną baudą įmetė Dustinas Sleva ir Edgaras Ulanovas, tritaškį pataikė S.Francisco, bet „Virtus“ ir toliau pirmavo – 16:25. M.Wrightas įdėjo po S.Francisco perdavimo, greitoje atakoje taiklus buvo N.Williamsas-Gossas, o S.Francisco pirmąjį kėlinį užbaigė įspūdingu dėjimu – 22:25.
D.Sleva tritaškiu ir N.Williamsas-Gossas 5 taškais iš eilės mažino atsilikimą iki minimumo – 30:31. Greitoje atakoje lazerinį S.Francisco perdavimą dvitaškiu pavertė Ą.Tubelis (32:33), bet per likusias pusšeštos antrojo kėlinio minutės tik E.Ulanovas pelnė 2 taškus nuo baudų metimo linijos ir prieš didžiąją pertrauką „Žalgiris“ atsiliko 34:43.
Trečiąjį kėlinį kovingai pradėjo M.Wrightas, puolime atkovojęs kamuolius ir vertęs juos 6 taškais – 40:45. E.Ulanovas sumetė baudas, dar kartą pasižymėjo M.Wrightas, iš po krepšio neklydo Ą.Tubelis, bet varžovai vėl atsiplėšė dviženkle persvara – 46:58. M.Wrightas įmetė tritaškį, mindamas liniją iš toli pataikė D.Sleva, trečiąjį kėlinį 5 taškais uždarė Ą.Tubelis – 56:63.
N.Williamsas-Gossas įmetė su pražanga, Ą.Tubelis rinko dar 6 taškus, bet žalgiriečiai vis dar buvo besivejančių vaidmenyje – 65:74. Tada M.Wrightas prasiveržė po krepšiu, S.Francisco pataikė sunkų tritaškį, o kamuolius perėmę M.Wrightas ir N.Williamsas-Gossas lygino rezultatą – 74:74. Deja, pasinaudoję klaidų virtine šeimininkai atsakė 5 taškais, N.Williamsas-Gossas švelnino rezultatą (77:79), „Žalgiris“ apsigynė, bet suklydo vienoje paskutinių atakų ir galiausiai pralaimėjo rungtynes 79:83.
„Žalgiris“: Ą.Tubelis 22 (5 atk. kam.), M.Wrightas 19 (7 atk. kam.), N.Williamsas-Gossas 17 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 2 per. kam.), S.Francisco 10 (10 rez. perd., 2 per. kam.), D.Sleva 6, E.Ulanovas 5, M.Lo 0, D.Sirvydis 0, L.Birutis 0, M.Rubštavičius 0.
„Virtus“: D.Alstonas 20 (6 atk. kam.), M.Morganas 15 (4 rez. perd.), L.Vildoza 12, C.Edwardsas 11, S.Niangas 11 (7 atk. kam.).
Naujausi komentarai