„Kauno Žalgiris“ pratęsė sutartį su Tomu Stelmoku ir paskolino jį Telšių „Džiugui“

Lietuvos jaunimo rinktinių narys 2026-ųjų sezone nuomos pagrindais rungtyniaus Telšių „Džiugo“ komandoje.
„Tomas Pirmoje lygoje pernai jau įrodė, kad tą lygą išaugo ir jam jau reikia žaisti A lygoje. Jam reikia gauti kuo daugiau minučių, todėl nusprendėme jį paskolinti. Matome Tomo potencialą ir tikimės, kad po gero sezono ir įgavęs patirties jis sugrįš į Kauną, todėl šią žiemą pratęsėme su juo kontraktą“, – sakė klubo sporto direktorius Darius Šinkūnas.
„Kauno Žalgirio“ futbolo akademijos auklėtinis pajėgiausioje šalies lygoje su žaliai baltais marškinėliais debiutavo dar 2023-ųjų sezone, o 2025-aisiais jau pasižymėjo ir pirmuoju savo įvarčiu.
Dar naudingesnis T.Stelmokas buvo „Kauno Žalgirio B“ ekipai „Pirmos lygos“ pirmenybėse. 2025-aisiais jaunas puolėjas buvo vienas rezultatyviausių antros pagal pajėgumą šalies lygos futbolininkas, per sezoną pasižymėjęs net 19 kartų.
2025-ųjų pabaigoje T.Stelmokas taip pat sulaukė ir savo debiuto Lietuvos vaikinų U-21 rinktinėje.
