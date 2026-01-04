Žalgiriečiai sutriuškino „Neptūną“

„Žalgirio“ taškų sąskaitą tritaškiu atidarė Mantas Rubštavičius, varžovo gynybą įveikė Mosesas Wrightas, dvitaškį su pražanga įmetė Arnas Butkevičius – 8:0. Laurynas Birutis buvo taiklus iš po krepšio, o po to Deividas Sirvydis, Sylvainas Francisco ir Ignas Brazdeikis įskraidino po tritaškį – 19:12. D.Sirvydis ir S.Francisco praslydo po krepšiu, I.Brazdeikis ir D.Sirvydis pataikė tritaškius iš skirtingų kampų, S.Francisco atliko dar vieną reidą – 31:25.
Dustinas Sleva realizavo baudų metimus, D.Sirvydis įmetė su pražanga (36:29), o tada žalgiriečiai 6 minučių atkarpą laimėjo net 20:0. Ją pradėjo Nigelo Williamso-Gosso tritaškis, Edgaras Ulanovas rinko 5 taškus, L.Birutis – 4, Maodo Lo dukart buvo taiklus iš toli – 56:29. Antrąjį kėlinį užbaigė dar du D.Sirvydžio ir L.Biručio taškai bei S.Francisco perimtas kamuolys ir dėjimas – 63:31.
Ąžuolas Tubelis tapo dvyliktuoju žalgiriečiu, pelniusiu taškus, A.Butkevičius kabino kamuolį M.Wrighto dėjimui ir pats rinko 6 taškus – 75:35. Ą.Tubelis ir M.Wrightas įmetė dvitaškius, S.Francisco – tritaškį iš krašto, dėjimu ataką baigė L.Birutis, trečiąjį kėlinį uždarė D.Sirvydis – 86:49.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje L.Birutis pelnė 5 taškus, D.Sirvydis pataikė dar vieną tritaškį – 94:53. E.Ulanovas sumetė baudas, o M.Rubštavičius tritaškiu su pražanga pelnė „Žalgirio“ šimtąjį tašką – 100:59. L.Birutis pataikė baudų metimus, Ą.Tubelis šovė tritaškį iš kampo ir dėjimu užbaigė greitą ataką, A.Butkevičius buvo taiklus iš toli, D.Sirvydis rinko savo 20-ąjį tašką – 112:77.
„Žalgiris“: D.Sirvydis 20, L.Birutis 17 (5 atk. kam.), A.Butkevičius 12 (5 atk. kam.), S.Francisco 12 (5 rez. perd.), M.Rubštavičius 10 (5 atk. kam.), Ą.Tubelis 9, M.Wrightas 8 (4 rez. perd.), E.Ulanovas 7, I.Brazdeikis 6, M.Lo 6 (4 rez. perd.), N.Williamsas-Gossas 3 (2 per. kam.), D.Sleva 2.
„Neptūnas“: R.Lomažas 11, D.Tarolis 9, A.Majauskas 9, H.Cleary 9 (4 rez. perd.).
