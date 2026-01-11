Žalgiriečiai vos išnešė sveiką kailį iš Šiaulių

„Žalgiriui“ tai devintas laimėjimas paeiliui LKL, kurią remia „Betsson“. Šiauliečių trijų pergalių serija nutrūko.
„Žalgiriui“ nepadėjo Maodo Lo, Ąžuolas Tubelis, taip pat prieš rungtynes paskelbta, kad 2–3 savaitėms iš rikiuotės iškrito Nigelas Williamsas-Gossas.
Pirmoji komandų akistata buvo pasibaigusi žalgiriečių pergale 93:72.
Susitikimas prasidėjo labai lygiai. Vos tik Deividas Sirvydis išvedė į priekį žalgiriečius, Stefanas Simaničius rezultatą lygino – 15:15. Selimo Fofanos dėka po pirmo kėlinio „Šiauliai“ turėjo pranašumą (20:17), būtent jo taškai vėliau skirtumą didino – 26:21. Ignas Brazdeikis lygybę grąžino, bet iniciatyvą imti vėl bandė šeimininkai – 34:28. Rungtynėms įpusėjus žalgiriečiai atsiliko 32:34.
Po didžiosios pertraukos rezultatą kauniečiai persvėrė (37:34), tiesa, neilgam – 37:38. Lygi kova tęsėsi toliau, žalgiriečių bandymai pabėgti buvo atremti, nors šiokį tokį pranašumą susigrąžinti pavyko – 48:43. Baudos leido šiauliečiams būti šalia (46:48), tuo tarpu geriau užbaigtas kėlinys vėl grąžino lygų rezultatą – 51:51.
„Šiauliai“ rodė kovingumą, nusiėmė kamuolių, vieną traukė iš užribio, tad pavyko atgauti persvarą – 59:53. Po Moseso Wrighto taškų Cassiusas Stanley provokavo pražangą (61:55), bet gelbėti Kauno klubą bandė Dovydas Giedraitis ir Dustinas Sleva – 63:63. D. Sirvydis išvedė į priekį svečius, O. Pleikys neužpuolė, o dėjimą kūrė L. Birutis – 67:63.
Liko mažiau nei 3 minutės, „Žalgiris“ laikėsi priekyje (71:67), bet skirtumą perpus mažino Cedricas Hendersonas – 69:71. Taiklus buvo ir D. Giedraitis, o C. Stanley svarbiu metu klydo. Tiesa, šansu nepasinaudojo ir „Žalgiris“, o žaisti liko vos 38 sekundės. „Šiaulių“ gyvybę išlaikė už praeitą epizodą reabilitavęsis C. Stanley (71:73), bet kertiniais taškais atsakė prasiveržęs S. Francisco. Jo metimas praktiškai dėjo tašką. Laikrodis rodė 7 sekundes, bet šiauliečiai atakos nesurengė.
„Šiauliai“ yra atakuojanti komanda. Mums irgi puolime nelabai klostėsi žaidimas, todėl džiaugiamės, kad rungtynes pavyko kontroliuoti gynyba", - sakė T. Masiulis.
„Neturiu tokių dalykų, kaip moralinė pergalė, nes tada savo kartelę nuleidžiu per žemai. Man tas nelabai patinka, bet ačiū už sveikinimus“, - dėstė šiauliečių vairininkas Darius Songaila.
Naujausi komentarai