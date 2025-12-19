Tomas Masiulis: Arvydo Sabonio gimtadienio proga negalėjome pralaimėti

„Sveikinimai fanams ir komandai. Po praėjusių dvejų namų rungtynių žinojome, kad fanai nusipelnė geresnio krepšinio, tad tai ir bandėme išpildyti. Svarbiausia, turėjome pradėti viską nuo gynybos, susirinkti kokybiškas pražangas, o tuomet pavyko įgyvendinti dalykus ir puolime“, – mačą apibūdino strategas.
Visgi T.Masiulis kalbėjo, kad visada yra ir taisytinų dalykų.
„Tikrai yra, prie ko būtų galima prikibti, visada rasime. Buvo nemažai klaidų gynyboje, bet džiaugiuosi, kad susirinkome geras pražangas, nes prieš Stambulo „Anadolu Efes“ praleidome net 25 taškus iš prastai išnaudotų pražangų“, – pridėjo T.Masiulis.
Treneris pasisakė ir apie Maodo Lo, kuris pastaruoju metu susidūrė su žaidimo sunkumais, tačiau šias rungtynes baigė įsirašydamas 17 naudingumo balų.
„Vėlgi, galbūt jam reikėjo kažkiek ir prisitaikyti. Tos rotacijos nėra lengvos – vieni žaidėjai iškrenta, kiti grįžta. Mums, kaip treneriams, tai irgi yra šios toks iššūkis, nes jau atrodo, kad viską susidėliojame, pradedame žaisti, tačiau tuomet kažkas iškrenta ir panašiai. Visaip galvojame, mąstome, aišku, darome ir klaidų, bet tikiuosi, kad M.Lo pradeda apsiprasti, nes norime, kad jis kiltų nuo suolo ir būtų geriausias šeštas žaidėjas“, – kalbėjo treneris.
Į rotaciją grįžus Arnui Butkevičiui, sudėtyje yra 13 žaidėjų, tačiau T.Masiulis aiškino, kad toks ilgas suolelis yra būtinas.
„Kaip ir sakiau, bandau išaiškinti tai žaidėjams. Mums tai irgi yra iššūkis, nes norime visus sutalpinti, bet kaip treneris, žinau, kad visiems geras nebūsi. Visgi, kai žaidžiame tiek rungtynių, privalome turėti ir tiek žaidėjų. Man patiko Igno Brazdeikio reakcija, kuris šiandien žaidimu įrodė, kad buvau neteisus pasodindamas jį praėjusiose rungtynėse“, – auklėtinį pagyrė strategas.
Galiausiai T.Masiulis pasveikino ir Arvydą Sabonį, kuris šiandien švenčia 61-ąją gimtadienį.
„Mantas Šernius sakė perduoti, kad gimtadienio proga negalime pralaimėti. Tikrai sveikiname su tokia švente, su dviem pirštukais. Matome, kad visa arena jam ploja, tai labai smagu padovanoti pergalę“, – pasveikino T.Masiulis.
Jau kitą antradienį, prieš pat šventes, žalgiriečiai stos į dar vieną kovą namuose – šįkart su Atėnų „Panathinaikos“ klubu.
