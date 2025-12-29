Masiulis: laukia sunkios rungtynės

Izraelio komanda per aštuoniolika turų yra iškovojusi trylika pergalių, tai leidžia žengti turnyro lentelės viršūnėje. Kauniečiai su dešimt laimėjimų ir aštuoniomis nesėkmėmis dalijasi 8–10 pozicijomis.
„Laukia geriausia Eurolygos komanda šiuo metu, kuri turi daug patyrusių žaidėjų, gerus trenerius, disciplinuotą komandą, – spaudos konferenciją pradėjo T.Masiulis. – Gynyba, fiziškumas pas varžovus tikrai aukšto lygio. Laukia sunkios rungtynės.“
Tel Avivo ekipą treniruoja Dimitris Itoudis, kuris į Eurolygą sugrįžo po beveik dvejų metų pertraukos. Pastarąjį sykį jis dirbo Stambulo „Fenerbahče“ klube, kuriame jį pakeitė Šarūnas Jasikevičius ir T. Masiulis.
„Manau, smarkiai nepasikeitė – matau daug tų pačių idėjų, tų pačių minčių, – apie varžovų strategą kalbėjo T. Masiulis. – Treneriui nėra lengva pasikeisti, yra dalykų, kuriais tu tiki ir mėgini juos daryti. Matosi daug panašumų su tuo, ką radome „Feneryje“. Daug situacijų matome išlikusių ir nuo Maskvos CSKA laikų. Nėra sudėtinga nuspėti, kaip varžovas žais. Klausimas yra, kaip mes į tai atsakysime ir sureaguosime.“
– Elijah Bryantas pastaruosius kelerius metus buvo solidus Eurolygos žaidėjas, tačiau šiemet yra dėjęs žingsnį iki MVP lygmens. Kas jūsų akimis leido jam taip iškilti?
– Visa komanda, treneris. Panašiai buvo su Nigeliu Hayesu-Davisu „Fenerbahče“, kur D. Itoudis davė jam daug laisvės ir laiko. Kažkiek panaši situacija, Elijah yra labai rimtas, profesionalus žmogus – gavęs tiek laisvės, aplink gerus žaidėjus ir sistemą, naudojasi ja.
– Paminėjote „Hapoel“ fiziškumą, apie jį jau kurį laiką kalbame kaip neparankų faktorių „Žalgiriui“. Kaip stengiatės tai pakeisti?
– Pasikartosiu – turime žaisti maksimaliai ir tik tada daryti kažką kito, privalome rungtyniauti 110 proc., 80 ar 90 proc. neužtenka. Kitas dalykas – visi žino, kad jei mums duosi žaisti, mes galime žaisti, bet geriausios Eurolygos komandos turi fiziškus žaidėjus. Mums kartais net fiziškai trūksta to fiziškumo, negaliu reikalauti S. Francisco, kad jis nustumtų varžovus.
Tuomet mes turime varžovus apžaisti kitaip – komandiniu žaidimu, greičiu. Man labai stringa, kad kai mes susikrauname kažkokią persvarą, pradedame žaisti po vieną. Po vieną fiziškų komandų neapžaisime, turime būti protingesni ir labiau disciplinuoti. Kartais tą discipliną pametame, ypač kai pradedame pirmauti. Bandome tą išgyvendinti, bet kol kas nelabai pavyksta.
– Pagal ISO (žaidimo vienas prieš vieną) skaičių „Hapoel“ yra antra komanda lygoje. Kiek D. Itoudžio sistemoje perimetro linija turi laisvės improvizacijai?
– Matosi iš jūsų įvardytų skaičių, kad daugiau paimprovizuoja. Aišku, komandos prieš juos gynyboje viską keičia pikenroluose, o jie nelabai ieško didelių žmonių ir labiau žaidžia iš perimetro. Bet kai turi tiek talentingų žaidėjų, kurie gali spręsti vienas prieš vieną, nėra sudėtinga nuspėti, kad jie taip žais. Mūsų darbas bus kuo labiau pristabdyti jų žaidimą vienas prieš vieną.
– Varžovai turi tris aukšto lygio centrus – T. Odiase, J. Motley ir D. Oturu. Kas leidžia pastarajam būti pagrindiniu vidurio puolėju?
– Jis ir praėjusiame sezone buvo vienas geriausių, tinka prie šitų gynėjų, gerai ginasi, stato geras užtvaras ir kovoja dėl kamuolių. Šie dalykai yra svarbiausi, kai turi gerus perimetro žaidėjus.
– Su šiomis rungtynėmis baigsis ir pirmasis Eurolygos ratas. Kaip galėtumėte palyginti dabartinę savo komandą su ta, kuri pradėjo sezoną? Kas džiugina ir kur dar norisi žingsnio į priekį?
– Kaip ir minėjau, norėčiau, kad žaistume visas 40 minučių disciplinuotai. Taip žvelgiant, atrodo, kad mes darome kažkokius žingsnius atgal – visi matėme, kad sezono pradžioje buvo daugiau disciplinos. Pradėjome laimėti, iškart atsirado kažkoks atsipalaidavimas. Turbūt aš nesugebėjau įtikinti žaidėjų, kad į mus varžovai pradės žiūrėti kitaip. Ir dažnai pradedame galvoti apie save asmeniškai.
