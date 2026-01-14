Masiulis: peržiūrėti pirmas rungtynes su „Maccabi“ buvo sunku

Nors turnyro lentelėje „geltonieji“ yra žemiau, jie jau įrodė esantys pavojingi – Odedo Kattasho auklėtiniai pirmojo rato susitikimą Kaune laimėjo 83:65. Grįžti į rikiuotę pasiruošę tuomet žibėjęs Lonnie Walkeris ir Kaune nerungtyniavęs Jeffas Dowtinas, tad „Maccabi“ namų tvirtovėje išrikiuos išties pajėgią sudėtį.
Prieš išvyką į Tel Avivą „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis prisiminė nenusisekusį pirmąjį mačą bei apžvelgė varžovų ginklus ir silpnąsias vietas.
„Pirmas rungtynes prieš „Maccabi“ žaidėme labai prastai, tikimės, kad šios bus žymiai geresnės. Niekas nesigavo puolime, prametėme daug metimų. Gynyboje antrame kėlinyje paleidome L. Walkerį, kuris padarė atstumą. Peržiūrėti tas rungtynes buvo sunku, tikimės, kad iš mūsų pusės bus žymiai geresnės“, – teigė strategas.
– Minėjote tą nepavykusį puolimą prieš „Maccabi“. Jų gynyba yra kažkuo išskirtinė ar neparanki?
– Turi didelių žmonių, bet tose rungtynėse prametėme ir labai daug laisvų bei pusiau laisvų metimų iš po krepšio. Daužėme lanką. Jie turi daug gynybos sistemų kaip Izraelio komanda, mėgsta žaisti, kažką kaitalioti, turėsime labai greitai reaguoti ir prisitaikyti prie to.
– Viena iš tų neįprastų gynybos sistemų ir Jayleno Hoardo bandymai stabdyti gynėjus. Tai galima apeiti?
– Jie nori paslėpti kitus žmones, tad taikinių matome, jų turime. Klausimas, kaip greitai sugebėsime aikštelėje prisitaikyti ir atakuoti tuos žaidėjus, kuriuos norime.
– L. Walkeris pernai žaisdamas Kaune turėjo problemų susidūręs su kietesniu kontaktu ir tarsi išsiimdavo save iš rungtynių. Jis geriau su tuo tvarkosi, ar tai dar galima panaudoti?
– Kontaktas kiekvienam žaidėjui yra nemėgstamas, visi norėtų žaisti be jo, kad mažiau kas liestų. Problema buvo, kad mes jį paleidome, technines pražangas gavome metimo metu, jis keturis taškus pasiėmė ir pasijautė. Žinome, kad jis pasijautęs ir kitoje atakoje žymiai laisviau meta, tad turėsime būti labiau susikoncentravę ties juo. Turime idėjų, kaip jį stabdyti, žiūrėsime, kaip gausis.
– Po pergalės Kaune „Maccabi“ užkūrė laimėjimų seriją. Kuo pasikeitė komandos žaidimas nuo tada?
– Mane šiek tiek stebina, kad jie taip žemai turnyro lentelėje stovi, nes žaidžia įdomų krepšinį, turi visose pozicijose gerų žaidėjų. Puolime labai sunku juos stabdyti, nes turi geras idėjas, treneris nori žaisti daug „pikenrolo“, remtis gynėjais, bet įveda ir didelius žmones, kurie irgi kaip įžaidėjai žaidžia, perdavinėja kamuolius. Puolime jie yra sunkiai stabdomi kiekvienai komandai, gynyba gal jiems nepasiseka, tad turime, kur galime juos atakuoti.
– „Maccabi“ pakilimas sutapo ir su Gabrielio Lundbergo prisijungimu. Ką jis pridėjo komandai?
– Solidumo. Dar vienas žaidėjas, kuris gali žaisti su kamuoliu, pats susikurti ir kurti kitiems. Kiekvienai komandai toks žaidėjas yra labai svarbus. Pridėjo žaidėją, kuris gali žaisti su kamuoliu.
– Grįžta ir J. Dowtinas, kuris nežaidė Kaune. Kaip jis keičia komandos veidą?
– Labai talentingas puolime žaidėjas, buvo rungtynių, kurias vienas nulėmė tritaškiais. Dar vienas papildomas žaidėjas, kuris gali žaisti su kamuoliu. Visada šnekame, kad kuo daugiau žaidėjų, galinčių žaisti su kamuoliu, tuo sunkiau gintis ir daugiau pavojų iš jų pusės.
– Nigelas Williamsas-Gossas po pergalės prieš Belgrado „Crvena Zvezda“ teigė, kad tarsi būtų galėjęs žaisti, bet vėliau klubas paskelbė, jog jis nerungtyniaus dvi–tris savaites. Skausmai paaštrėjo ar šis terminas nustatytas labiau apsidraudžiant?
– Padarė tyrimus, yra trauma, matome ją. Trauma turi sugyti per dvi ar tris savaites, kaip klubas ir pranešė. Nieko negali forsuoti.
– Vienas iš žaidėjų, kuris bandys jį pavaduoti, yra Dovydas Giedraitis. Jis pasirengęs žaisti?
– Taip, pasirengęs, ir tikimės, kad užpildys Nigelo vietą.
– Iškritus N. Williamsui-Gossui, jis atlieka įžaidėjo funkcijas, bet kokį matote jo vaidmenį turint pilną sudėtį?
– Kai turėsime, tada prisitaikysime. Manau, kad bus geras galvos skausmas, kaip visus išnaudoti. Svarbu, kad visi būtų sveiki.
– O jie yra sveiki rytojaus mačui?
– Išskyrus Nigelą – taip.
